Prima pagină » Actualitate » Sanctuar și CENTRU de REEDUCARE pentru urși în Masivul Postăvarul. Stabilimentul va găzdui câteva zeci de exemplare recalcitrante

Sanctuar și CENTRU de REEDUCARE pentru urși în Masivul Postăvarul. Stabilimentul va găzdui câteva zeci de exemplare recalcitrante

Rene Pârșan
13 aug. 2025, 16:52, Actualitate
Sanctuar și CENTRU de REEDUCARE pentru urși în Masivul Postăvarul. Stabilimentul va găzdui câteva zeci de exemplare recalcitrante
Urși / Sursa foto: Facebook Jandarmeria Argeş

La Brașov se lucrează deja la realizarea unui sanctuar de urși, care să fie și centru de reeducare pentru exemplare adulte ce creează probleme, și pentru puii orfani, informează Agenția de presă rador, care citează Radio România Braşov. Centrul este în Masivul Postăvaru și este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. Deja se lucrează la realizarea gardului.

„Realizăm un complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, în care urmează să găzduim în jur de 60-70 de exemplare. Pe unii poate permanent, exemplarele care creează probleme, care intră în case, care intră în gospodării și nu mai pot fi reabilitate. Dar, vom avea și o componentă de reabilitare și ne referim la puii pe care îi vom aduce aici, care vor fi eliberați în momentul în care ajung la vârsta la care se pot gestiona singuri. Vom putea să facem și studii, activități educaționale, de ce nu și de atracție. Poți să vezi un urs în mediul lui natural”, a declarat Mihai Zub, reprezentant Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt.

Valoarea proiectului este de 6,2 milioane lei, iar complexul se va întinde pe aproximativ 62 de hectare.

Brașovul are o reală problemă cu urșii, iar autoritățile nu au foarte multe soluții la îndemână în gestionarea situației, a explicat și primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

„Pe de o parte, Ministerul Mediului este proprietarul ursului. În lege scrie că primarul trebuie să ia măsuri de protejare a oamenilor față de pericolele provocate de animale, dar când să faci ceva, nu ai pârghii. Toată povestea asta, că e normal ca ursul să circule în cartiere, cred că ne duce într-o direcție greșită. În alte țări, când apare un urs într-o zonă este o întreagă tevatură. La noi a devenit o banalitate ca ursul să fie între oameni, să coboare în cartiere”, spune primarul.

Recomandarea autorului: Urșii de pe Transfăgărășan, omorâți cu INSECTICIDE interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele”

Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști

Citește și

ACTUALITATE Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
18:51
Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
ACTUALITATE La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
18:26
La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
18:21
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
ACTUALITATE Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
18:04
Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
VIDEO George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
17:44
George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
ACTUALITATE Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
17:43
Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA nu critică CCR. Cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară