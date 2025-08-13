Sanctuar și CENTRU de REEDUCARE pentru urși în Masivul Postăvarul. Stabilimentul va găzdui câteva zeci de exemplare recalcitrante

La Brașov se lucrează deja la realizarea unui sanctuar de urși, care să fie și centru de reeducare pentru exemplare adulte ce creează probleme, și pentru puii orfani, informează Agenția de presă rador, care citează Radio România Braşov. Centrul este în Masivul Postăvaru și este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. Deja se lucrează la realizarea gardului.

„Realizăm un complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, în care urmează să găzduim în jur de 60-70 de exemplare. Pe unii poate permanent, exemplarele care creează probleme, care intră în case, care intră în gospodării și nu mai pot fi reabilitate. Dar, vom avea și o componentă de reabilitare și ne referim la puii pe care îi vom aduce aici, care vor fi eliberați în momentul în care ajung la vârsta la care se pot gestiona singuri. Vom putea să facem și studii, activități educaționale, de ce nu și de atracție. Poți să vezi un urs în mediul lui natural”, a declarat Mihai Zub, reprezentant Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt.

Valoarea proiectului este de 6,2 milioane lei, iar complexul se va întinde pe aproximativ 62 de hectare.

Brașovul are o reală problemă cu urșii, iar autoritățile nu au foarte multe soluții la îndemână în gestionarea situației, a explicat și primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

„Pe de o parte, Ministerul Mediului este proprietarul ursului. În lege scrie că primarul trebuie să ia măsuri de protejare a oamenilor față de pericolele provocate de animale, dar când să faci ceva, nu ai pârghii. Toată povestea asta, că e normal ca ursul să circule în cartiere, cred că ne duce într-o direcție greșită. În alte țări, când apare un urs într-o zonă este o întreagă tevatură. La noi a devenit o banalitate ca ursul să fie între oameni, să coboare în cartiere”, spune primarul.

Recomandarea autorului: Urșii de pe Transfăgărășan, omorâți cu INSECTICIDE interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele”