Diana Buzoianu l-a DEMIS pe directorul Apelor Române. „Este nevoie să aducem transparență”

13 sept. 2025, 09:59, Actualitate
Ministrul Mediului a anunțat demiterea directorului Apelor Române, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu a invocat nevoia urgentă de reformă și transparență în instituție, în luarea decizie.

Apele Române a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, iar acest lucru a dus la afectarea unor proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor.

„Reforma este esențială”

„Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe.

Am luat astăzi (n.r. – vineri, 12 septembrie) decizia de a-l demite pe directorul Administrației Naționale «Apele Române», Sorin Lucaci”, a scris pe Facebook Diana Buzoianu.

Ministrul amintește că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, „bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.

„Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană.

Dar, povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, și-a încheiat mesajul Diana Buzoianu.

