Diana Buzoianu: Romsilva are un HOTEL de patru stele în mijlocul Bucureștiului și e pe pierdere

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că reorganizarea Romsilva va viza, printre altele, şi scăderea numărului de direcţii silvice, pentru eficientizarea activităţii. Ea afirmă că îşi doreşte „o Romsilva care să să se ocupe de administrarea pădurilor, nu de un hotel”. „Da, Romsilva are un hotel de patru stele în Capitală. Ştiţi câte camere are acest hotel? 41 de camere. Ştiţi câte direcţii silvice sunt astăzi? 41!”, a dezvăluit ministrul.

Întrebată despre reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, ministrul Mediului a spus că doreşte să scadă numărul direcţiilor silvice, în prezent 41, să regândească total sistemul de contabilitate al Romsilva şi să reducă numărul de directori, în prezent, 99.

„Aşa cum am vorbit deja în spaţiu public, vrem să scădem numărul de direcţii. Este un număr de 41 de direcţii, nu este o nevoie de ele, trebuie să fie eficientizată activitatea. Gândiţi-vă că fiecare direcţie de acest gen are câte un contabil, are câte un aparat administrativ etc. Eu îmi doresc să ducem oamenii pe teren, acolo unde este nevoie de ei, adică să mai tăiem din locurile în care astăzi sunt oameni care împing hârtii dintr-o zonă în alta şi să-i ducem acolo unde este nevoie să fie verificări făcute, ca să fie protejate cu adevărat pădurile, sau ca să fie făcute lucrările, pentru că avem nişte lucrări esenţiale care trebuie făcute în pădurile din România”, a declarat Diana Buzoianu, la RFI.