Diana Buzoianu spune că „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare

Luiza Dobrescu
09 oct. 2025, 09:58, Actualitate
Într-un interviu pentru RFI, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, în urma raportului întocmit de Corpul de Control ca urmare a verificărilor la Apele Române, s-a constatat că investițiile nu erau făcute în funcție de riscurile la inundații, ci pe prieteniile care existau între directori sau cu care „aveau înțelegeri”. Iar „radarul balastierelor” exista doar pe hârtie, fără să poată să fie și aplicat. 

Ministrul a mai spus că este nevoie să se înființeze un fond destinat special unor astfel de investiții, reglementat de un proiect bazat pe studiul făcut de Banca Mondială și care este și jalon în PNRR. Finanțare există chiar de la Banca Mondială care va aloca bani în funcție de gradul de risc la inundații.

„Acest plan trebuie să fie foarte bine reglementat, exact pentru lucrările acestea. Însă, avem de creat resursele necesare și e nevoie de profesionalizare”, a declarat Buzoianu.

Ministrul Mediului a dat ca exemplu proiectul referitor la radarul balastierelor despre care se știa că mai are nevoie de foarte puțin timp ca să fie pus în aplicare. În realitate, nu exista nicio normă de aplicare.

„Așa cum s-a întâmplat în cazul radarul balastierelor, deși înainte se spunea că mai e foarte puțin timp până va fi pus în aplicare, noua conducere nu a scris nici măcar un singur rând pentru legislația necesară care trebuia să fie aplicată. Acum lucrăm, am creat un grup cu experți și vom scrie cât mai rapid actele normative. Sperăm ca până la sfârșitul anului să lansăm. Va urma și o perioadă de tranziție de câteva luni.” 

Ba mai mult, a mai adăugat Diana Buzoianu, și controalele celor de la Apele Române s-au înjumătățit, iar directorii au invocat lipsa de personal.

„S-a înjumătățit și numărul de controale. Era prea respectată legea(n.r ironic). Sigur e o problemă de personal, însă e interesant de aflat de ce s-a dus atât de mult în jos numărul de inspectori. Noul director de la Apele Române a zis că va dubla numărul acestora. Nu au scăzut numai controalele, dar și sancțiunile aplicate au fost mult mai jos”, a mai spus ministrul la RFI.

