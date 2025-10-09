Ministrul Mediului spune că instituția pe care o conduce și-a făcut treaba de a informa cetățenii cu privire la ciclonul Barbara, care a traversat sudul țării în ultimele două zile. În rest, „oamenii pot să-și ia singuri decizii”, afirmă ea, cu referire la codurile roșii, care nu s-au mai „materializat”.

Șefa de la Mediu se folosește de cifre când justifică deciziile ANM de a emite coduri roșii. Ea transmite că „într-o parte din România”, am fost aproape de codul roșu.

„Aceste coduri roșii, într-o parte din România, s-au materializat, în sensul că ne-am apropiat foarte mult de limitele de apă care trebuiau să ajungă pe pământ, ca să fie codul roșu respectiv. În București, unde a fost toată discuția dacă era corect codul roșu sau nu, am cerut chiar eu modelele care au fost date pentru a putea să fie stabilit codul. Din 6 sau mai multe modele care au fost emise stabileau la limită că puteau să fie vorba și de codul roșu.”, explică ea la RFI.

În Capitală, doar în anumite cartiere, ne-am apropiat de limitele codului roșu, în ceea ce privește precipitațiile.

„Media pe București a fost 76 de litri, dar au fost și cartiere în București unde au fost și 85 de litri. Codul roșu se dă când sunt peste 90 de litri. Prognoza a fost apropiată de anumite cartiere din București. Aceste date sunt niște date care vin să ne anunțe un caz în cel mai negru scenariu”.

Ministrul Mediului nu dorește să comenteze decizia autorităților din Capitală, de a închide școlile, dar are o sugestie.

„Noi ne facem treaba matematică și am anunțat cifrele care se prognozau. Măsurile acestea pot fi analizate. Dacă vezi că în câteva ore din acea zi nu se fructifică, poți să revii asupra lor. Noi le-am spus oamenilor să urmărească RoAlert”.

Întrebată dacă cetățenii ar mai trebui să creadă mesajele RoAlert, ministrul răspunde că oamenii iau singuri decizii.

„Am avut zone din Dobrogea unde s-au atins valori record. Adică, unde s-au dat alerte, în mod real, oamenii trebuiau să stea în casă. În mod real, exista un risc pentru ei să iasă în respectivul fenomen extrem. Până la urmă, oamenii sunt informați, ei, după aia, pot să-și ia singuri decizii”, declară ea.

