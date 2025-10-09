Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare

Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare

Luiza Dobrescu
09 oct. 2025, 09:58, Actualitate
Diana Buzoianu spune

Într-un interviu pentru RFI, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, în urma raportului întocmit de Corpul de Control ca urmare a verificărilor la Apele Române, s-a constatat că investițiile nu erau făcute în funcție de riscurile la inundații, ci pe prieteniile care existau între directori sau cu care „aveau înțelegeri”. Iar „radarul balastierelor” exista doar pe hârtie, fără să poată să fie și aplicat. 

Ministrul a mai spus că este nevoie să se înființeze un fond destinat special unor astfel de investiții, reglementat de un proiect bazat pe studiul făcut de Banca Mondială și care este și jalon în PNRR. Finanțare există chiar de la Banca Mondială care va aloca bani în funcție de gradul de risc la inundații.

„Acest plan trebuie să fie foarte bine reglementat, exact pentru lucrările acestea. Însă, avem de creat resursele necesare și e nevoie de profesionalizare”, a declarat Buzoianu.

Ministrul Mediului a dat ca exemplu proiectul referitor la radarul balastierelor despre care se știa că mai are nevoie de foarte puțin timp ca să fie pus în aplicare. În realitate, nu exista nicio normă de aplicare.

„Așa cum s-a întâmplat în cazul radarul balastierelor, deși înainte se spunea că mai e foarte puțin timp până va fi pus în aplicare, noua conducere nu a scris nici măcar un singur rând pentru legislația necesară care trebuia să fie aplicată. Acum lucrăm, am creat un grup cu experții și vom scrie cât mai rapid actele normative. Sperăm ca până la sfârșitul anului să lansăm. Va urma și o perioadă de tranzițuie de câteva luni.” 

Ba mai mult, a mai adăugat Diana Buzoianu, și controalele celor de la Apele Române s-au înjumătățit, iar directorii au invocat lipsa de personal.

„S-a înjumătățit și numărul de controale. Era prea respectată legea(n.r ironic). Sigur e o problemă de personal, Însă e interesant de aflat de ce s-a dus atât de mult în jos numărul de inspectori. Noul director de la Apele Române a zis că va dubla numărul acestora. Nu au scăzut numai controalele, dar și sancțiunile aplicate au fost mult mai jos”, a mai spus ministrul la RFI.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum justifică ministrul Mediului alertele „INUTILE” din perioada ciclonului Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu

Diana Buzoianu în vizită la CASA de CORECȚIE pentru Urși de la Brașov. Când va fi finalizat noul sanctuar pentru fiarele problemă

Diana Buzoianu vrea să ridice drone pentru a supraveghea poluarea. Zeci de dispozitive vor „patrula” chiar şi noaptea, alături de comisari

Citește și

ACTUALITATE Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
09:56
Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
UPDATE Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
09:52
Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
ACTUALITATE TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
09:50
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
EVENIMENT LIVE Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
09:50
Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Cu toate aceste măsuri, deficitul crește. Nu ai cum să RIDICI o țară cu asemenea măsuri”
09:30
Liviu Dragnea: „Cu toate aceste măsuri, deficitul crește. Nu ai cum să RIDICI o țară cu asemenea măsuri”
METEO Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”
09:30
Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
O rețetă de varză fără apă. Cum se gătește mai bine
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Detalii sfâșietoare despre decesul care a zguduit lumea muzicii! Zâmbetul toboșarului trupei Direcția 5 ascundea o dramă greu de imaginat: "Nu voia să fie compătimit". Cauza morții lui Marius Keșeri șochează pe toată lumea: "A suferit foarte mult"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un dispozitiv medical care salvează milioane de vieți este o sursă de poluare enormă, arată un studiu
SPORT Cine transmite la TV România – Moldova
09:44
Cine transmite la TV România – Moldova
LIVE UPDATE 🚨 Israel și Hamas au ajuns la un ACORD pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului. Armata israeliană pregătește retragerea din Gaza
09:42
🚨 Israel și Hamas au ajuns la un ACORD pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului. Armata israeliană pregătește retragerea din Gaza
SPORT România – Moldova. Selecționerul Lilian Popescu a stârnit hohote de râs înaintea MECIULUI de pe Arena Națională
09:25
România – Moldova. Selecționerul Lilian Popescu a stârnit hohote de râs înaintea MECIULUI de pe Arena Națională
SPORT Povestea FOTBALISTULUI care a învins Generația de Aur a lui Hagi și s-a retras la doar 28 de ani. Incredibil cu ce se ocupă acum
09:21
Povestea FOTBALISTULUI care a învins Generația de Aur a lui Hagi și s-a retras la doar 28 de ani. Incredibil cu ce se ocupă acum
ACTUALITATE Ce relație avea Serghei Mizil cu Elena și cu Nicolae Ceaușescu, de fapt. Adevărul despre concurentul de la Asia Express 2025
09:16
Ce relație avea Serghei Mizil cu Elena și cu Nicolae Ceaușescu, de fapt. Adevărul despre concurentul de la Asia Express 2025
EXTERNE Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas
09:15
Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas