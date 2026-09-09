Diana Buzoianu susține că Direcția Silvică Ilfov a acționat împotriva intereselor Romsilva în cazul drumului din pădurea Băneasa

Diana Buzoianu lansează acuzații grave la adresa Direcției Silvice Ilfov și a conducerii Romsilva, în contextul disputei privind drumul de acces prin Pădurea Băneasa. Aceasta susține că reprezentanții Direcției Silvice Ilfov ar fi acționat în instanță împotriva intereselor Romsilva și acuză existența unor complicități care ar explica modul în care instituția a gestionat procesul.

Într-o postare amplă, Diana Buzoianu afirmă că a analizat hotărârea Tribunalului București referitoare la drumul de acces prin Pădurea Băneasa, pentru a înțelege argumentele părților și împrejurările care au dus ulterior la decizia Curții de Apel București privind redeschiderea temporară a drumului.

”Cum arată Direcții Silvice putred de corupte. M-am întrebat ani de zile cum se pierd procese în care e clar că o ilegalitate a avut loc. Răspunsul e simplu: cu complicitatea autorităților. În cazul drumului din Băneasa: cu o Romsilva care mimează că apără pădurile în instanțe, dar face fix pe dos în procese. Am descoperit zilele acestea cum domnul Răduță a acționat în instanță împotriva intereselor Romsilva, reprezentând fix Direcția Silvică Ilfov. Dar să o luăm de la început.

Am zis să analizez și eu Hotărârea de la Tribunalul București cu privire la drumul de acces prin pădurea Băneasa. Ca să văd ce ar fi putut invoca părțile și ce a dus la decizia Curții de Apel București de a obliga Romsilva să deschidă drumul prin pădurea Băneasa până la judecata pe fond”, a scris ministra Mediului.

Locuitorii din Greenfield au nevoie de încă un drum

Diana Buzoianu precizează că nu contestă necesitatea unei noi căi de acces pentru locuitorii cartierului Greenfield. În opinia sa, soluția ar trebui să fie însă drumul pe care dezvoltatorul s-ar fi angajat să îl realizeze, și nu folosirea drumului care traversează Pădurea Băneasa.

”O să zic de la început: consider că locuitorii din Greenfield au nevoie de încă un drum. De drumul promis de dezvoltator (care nu s-ar fi apucat real niciodată de acest drum cât timp știa că poate încălca legea cu drumul prin pădure. acum e în lucru). Aceasta e soluția legală.

Direcția Silvică Ilfov, prin domnul Răduță, a ales varianta ilegală. După o modificare magică a amenajamentului silvic care a trecut acel drum, cu nerespectarea legii, ca fiind drum forestier, domnul Răduță, Directorul Direcției Silvice Ilfov, a semnat rapid un contract și a dat drumul la acces pe un drum unde știa că nu se poate circula legal. Evident, dezvoltatorului îi explodează prețurile la apartamente. Drumul inițial, care era obligația lui de realizat, e blocat pentru ani de zile”, a mai precizat Buzoianu.

Corpul de Control al Ministerului Mediului, trimis în 2025

Potrivit postării, în 2025, Corpul de Control al Ministerului Mediului a verificat situația drumului. Buzoianu susține că verificările ar fi scos la iveală mai multe ilegalități, iar ulterior Romsilva a anunțat rezilierea contractului. În același timp, dezvoltatorul ar fi început lucrările la cealaltă cale de acces promisă pentru cartier.

”În 2025 e trimis Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. Scoatem la iveală ilegalități după ilegalități. Romsilva iese și spune că a reziliat contractul. Dezvoltatorul se apucă, brusc, după ani de zile, de drumul promis. Apoi ajungem în instanță. La Tribunalul București se cere suspendarea rezilierii contractului. Judecătorii decid că nu vor suspenda rezilierea contractului. În recurs, însă, Curtea de Apel setează definitiv decizia că drumul va fi redeschis până la momentul în care se judecă pe fond procesul, dar nu mai târziu de septembrie 2028. Și mă uit să văd cum și-a susținut punctul de vedere Romsilva. Descopăr cum, în hârtii oficiale, Direcția Silvică Ilfov, cu Răduță în frunte, zice chiar că ea nu e de acord cu denunțarea contractului. Direcția Silvică Ilfov, deși legal citată, nu a formulat întâmpinare”, a mai spus Diana Buzoianu.

Buzoianu: ”Singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor direcțiilor silvice, nu acționează în niciun”

În continuarea mesajului, aceasta reproduce prevederile legale referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu. Criticile sunt îndreptate și către directorul general al Romsilva. Diana Buzoianu susține că acesta ar fi singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor direcțiilor silvice și îl acuză că nu a intervenit în cazul conducerii Direcției Silvice Ilfov. În opinia sa, cazul demonstrează necesitatea reorganizării Romsilva și a schimbării modului în care sunt conduse structurile instituției.

”Vă las mai jos definiția abuzului în serviciu: ,,Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

Evident, Directorul General al Romsilva, singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor direcțiilor silvice, nu acționează în niciun fel. Că doar, domnul Răduță, e un om de-al casei Romsilva de ani buni.

Vă povestesc toate acestea ca să înțelegem de ce niciodată această instituție nu se va face bine tot cu aceiași oameni la conducere, ținuți în brațe politic de decenii.

Când am pornit reorganizarea Romsilva mi-am asumat că răduții Romsilvei nu mai pot trece peste lege ca să își protejeze lor interesele proprii. De-aia sunt așa supărați. Noi mergem înainte și vom folosi toate instrumentele legale ca să apărăm dreptatea”, și-a încheiat ministra postarea.