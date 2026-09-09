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Odeta Nestor rămâne în arest la domiciliu în dosarul aranjamentelor cu cetățeanul bulgar privind trucarea unui joc de noroc

Catalin Lupasteanu
Odeta Nestor rămâne în arest la domiciliu în dosarul aranjamentelor cu cetățeanul bulgar privind trucarea unui joc de noroc
Odeta Nestor.
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Fosta șefă a ONJN Odeta Nestor rămâne în arest la domiciliu în dosarul în care, inițial, a fost arestată preventiv, pentru  fapte de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată 3 acte materiale, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, privind un câștig de un milion de euro al unui cetățean de origine bulgară.

Astfel, un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a decis, miercuri, prelungirea măsurii arestării la domiciliu în cazul acesteia la cererea procurorilor DNA, dar decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București.

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Un milion pentru „campion”

În acest dosar, caz din care a fost desprins dosarul Ciucu – Odeta – Rifai, fosta oficială din ONJN este acuzată de Direcție că că în perioada noiembrie 2026 – martie 2026,  ar fi remis sumele de 1000 de euro, 2000 de lei, 500 de euro către secretarul general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Narcis Godeanu, în legătură cu modul de gestionare, la nivelul ONJN, a unor documentații, petiții și verificări privind operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc.

Odeta Nestor ar fi dat 500 de euro și către Directorul Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN în legătură cu urgentarea verificărilor documentațiilor depuse de diverse persoane.

Aceeași Odeta Nestor ar fi înlesnit în aprilie 2026 și o promisiune de 100.000 de euro făcută și de celălalt inculpat în dosar, cetățeanul bulgar, în legătură cu finalizarea verificărilor făcute de ONJN ca urmare a petițiilor formulate, într-o manieră favorabilă operatorului economic.

Pe lângă infracțiunile de date de mită și complicitate la dare de mită, Odetei Nestor îi este reținută și infracțiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității după ce l-a determinat pe secretarul general ONJN să-i permită accesul la înscrisuri comunicare de ONJN la bănci, înscrisuri care conțineau informații nedestinate publicității referitoare la tranzacții financiare, avându-l ca beneficiar pe un câștigător de tip jackpot, în valoare de 5.423.731,42 lei, acordat în martie 2023.

De la „Brutărie” la comfortul căminului personal

Fosta șefă ONJN online, Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București, a fost plasată, în 29 iunie, în arest la domiciliu, definitiv, de Curtea de Apel București, care a admis contestația acesteia la măsură.

Decizia instanței de apel a fost definitivă, astfel că femeia a fost eliberată din arestul central și plasată la domiciliu pe durata anchetei DNA.

„Admite contestația declarata de inc. 1, desființează încheierea contestată și rejudecând în fond respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inc.1, înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu privind pe inc.1 pe o perioada de 30 de zile, începând cu data de 29.06.2026 pana la data de 28.07.2026 inclusiv(….),Respinge ca nefondată contestația formulată de inc.2 (…)Definitivă (…)”, este decizia instanței.

Acuzațiile de mită

Potrivit comunicatului DNA, bulgarul și Odeta Nestor și știau că secretarul general al ONJN, Narcis Godeanu, anunțase DNA și era colaborator autorizat în cauză.

”În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar”, se arată într-un comunicat DNA.

În urma flagrantului din 16 iunie 2026, cetățeanul bulgar și Odeta Nestor au fost arestați, fiind acuzați de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Totodată, Odeta Nestor este cercetată și pentru dare de mită. Potrivit acuzațiilor, aceasta i-ar fi oferit bani secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, care ar fi intermediat remiterea unei sume de 500 de euro către șeful Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN. Conform informațiilor publicate pe site-ul ONJN, funcția de director general al Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare este ocupată de Gheorghe Vâșcea.

Tot în sarcina inculpatei … s-a reţinut infracţiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori la permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (…)

Această acuzaţie priveşte determinarea lui …, secretar general al ONJN, la permiterea accesului inculpatei la înscrisuri comunicate ONJN de … Bank, conţinând informaţiinedestinate publicităţii referitoare la tranzacţii financiare avându-l ca beneficiar pe …, director executiv al …, în legătură cu câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de ….03.2023”.

  • Motivarea arestării poate fi găsită integral AICI.
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