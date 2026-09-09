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Philips România, amendă de aproape 1 milion de euro. Explicația Consiliului Concurenței pentru sancțiunea uriașă

Philips România, amendă de aproape 1 milion de euro. Explicația Consiliului Concurenței pentru sancțiunea uriașă
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Consiliul Concurenței a sancționat, miercuri, compania Philips România SRL cu o amendă uriașă, de 5,18 milioane de lei (aproximativ un milion de euro). Care este motivul drasticei sancțiuni.

Concret, gigantul economic este acuzat că ar fi furnizat documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecţiei inopinate desfăşurate la sediul companiei, potrivit news.ro.

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”Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Philips România SRL cu amendă în valoare de 5.181.216, 887 lei (aproximativ un milion de euro) pentru furnizarea de documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecţiei inopinate desfăşurate la sediul companiei.

Un angajat a șters aplicaţia WhatsApp de pe un telefon de serviciu

Concret, după ce a fost informat cu privire la desfăşurarea inspecţiei autorităţii de concurenţă, un angajat al companiei a dezinstalat aplicaţia WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. În acest fel, a fost restricţionat accesul inspectorilor de concurenţă la informaţii potenţial relevante pentru obiectul investigaţiei, conţinute în aplicaţia respectivă”, arată Consiliul Concurenţei, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Posibile practici anticoncurenţiale analizate

În perioada 28-30 iulie, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediul Philips România SRL, dar şi la sediile a 10 companii (distribuitori sau revânzători Philips) care activează pe piaţa echipamentelor medicale de ultrasonografie şi/sau piaţa dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienţilor destinate utilizării în spitale şi clinici medicale.

Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti (CAB), fiind justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilei practici anticoncurenţiale analizate. Trebuie menționat că efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare cu privire la vinovăţia companiilor, precizează instituția.

”Potrivit legii concurenţei, inspectorii de concurenţă pot solicita orice fel de informaţii legate de obiectul investigaţiei, iar companiile care refuză să coopereze cu instituţia sau care obstrucţionează activitatea acesteia în desfăşurarea inspecţiilor inopinate sunt sancţionate cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţiunii”, se transmite în comunicat.

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