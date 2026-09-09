Maia Sandu a reacționat după atacurile cu drone de lângă granița Republicii Moldova și după pătrunderea unui aparat de zbor în spațiul aerian al țării. Președinta Republicii Moldova acuză Rusia că aduce „teroare” și avertizează asupra riscurilor pentru țară.

Maia Sandu a amintit atacul cu dronă produs în noaptea de marți spre miercuri, în apropierea graniței cu Republica Moldova. Incidentul de la punctul de trecere ucrainean Starokazacie s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor doi oameni. Punctul de trecere Tudora-Starokazacie rămâne închis după ce infrastructura a fost afectată de atac. Autoritățile din Republica Moldova spun că pe teritoriul țării nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte periculoase.

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„Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru”, a transmis Maia Sandu, arată Mediafax.

Maia Sandu a mai relatat că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit președintei, aceasta a ajuns în România, apoi a revenit în Republica Moldova și s-a prăbușit în raionul Rîșcani. Drona nu a provocat victime, dar Maia Sandu avertizează că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru populație și pentru aeronavele care survolează țara.

„A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Rîșcani. Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul”, a spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a mai spus că este greu de înțeles cum, în acest context, mai există persoane care neagă agresiunea Rusiei. Președinta a susținut că dronele și rachetele rusești reprezintă un pericol direct pentru Republica Moldova. Ea a afirmat că autoritățile trebuie să consolideze apărarea aeriană și securitatea frontierelor pentru a proteja populația.

„Să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Noi alegem să facem ce ne stă în puteri să ne apărăm oamenii. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

Incidente cu drone în ultimele 48 de ore

Autoritățile române au emis, marți, Ro-Alert în cinci județe din Moldova, după ce o dronă a fost detectată la 18 kilometri nord de Roman. Mesajul avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Două aeronave F-18 spaniole au fost trimise pentru monitorizarea dronei. Aceasta a părăsit, apoi, România și s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi din Republica Moldova, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu România.

Sursă foto: Mediafax Foto