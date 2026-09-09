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Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște a primit licența de exploatare. Care va fi prima etapă a investiției de circa 400 milioane de euro

Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște a primit licența de exploatare. Care va fi prima etapă a investiției de circa 400 milioane de euro
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Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște, prezentat de compania Mineral Proiect Invest S.A. (MPI), cu capital 100% românesc, a primit licența de exploatare. Investițiile, estimate la circa 400 de milioane de euro, vor fi efectuate în etape.

Mineral Proiect Invest (MPI), companie cu capital integral românesc, a obținut licența pentru exploatarea rocilor magnezitice din perimetrul Valea Dobra, județul Sibiu, lângă Rășinari. Licența a fost aprobată printr-un ordin emis pe 3 septembrie 2026 și publicat în Monitorul Oficial pe 7 septembrie 2026.

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Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei

Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște a primit licența de exploatare

Proiectul MPI Magnesium este prezentat de companie drept unul dintre cele mai avansate proiecte integrate de magneziu din Uniunea Europeană. Acesta prevede atât extracția resursei, cât și procesarea ei în România. Valoarea adăugată va rămâne în țară. Zăcământul de la Valea Dobra are resurse estimate la peste 50 de milioane de tone. Investițiile în proiectul MPI Magnesium sunt estimate la peste 400 de milioane de euro și vor fi realizate etapizat.

„Obținerea licenței de exploatare este un moment definitoriu pentru MPI Magnesium și pentru proiectul pe care îl construim de mai mulți ani. România deține o resursă importantă, dar adevărata sa valoare apare atunci când nu ne limităm la extracție, ci dezvoltăm aici întregul lanț industrial”, a declarat Andrei Degeratu, președinte și director general al MPI, conform Turnul Sfatului.

Cum va fi procesat minereul?

Minereul extras la Valea Dobra va fi concasat și transportat la uzina de la Săliște. Acolo va fi procesat în hidroxid și oxid de magneziu de înaltă puritate. Produsele sunt destinate industriei construcțiilor, cablurilor, materialelor plastice și metalurgiei. În etapele următoare, compania ia în calcul și producția de magneziu metalic. MPI Magnesium intenționează să transporte minereul printr-un sistem de tip funicular și cu basculante electrice. Soluțiile ar urma să reducă traficul greu, praful și zgomotul dintre Rășinari și Săliște.

Proiectul este legat și de strategia Uniunii Europene privind materiile prime critice. Uniunea depinde, în prezent, de importuri pentru magneziu și produse pe bază de magneziu și urmărește dezvoltarea producției interne.

„Europa are nevoie nu doar de acces la resurse, ci și de capacitatea de a le transforma în produse industriale în interiorul Uniunii Europene. Aceasta este logica proiectului MPI Magnesium: exploatare, procesare și valoare adăugată create în România”, a declarat Petru Văduva, vicepreședinte al MPI.

Prima etapă a proiectului vizează deschiderea exploatării și construirea uzinei de la Săliște. Aici vor fi produse oxid și hidroxid de magneziu. Firma colaborează cu specialiști români și străini. Companiile afiliate Electromontaj, Emfor, Iproeb și Electrotehnica EM au avut împreună, în 2025, afaceri de peste 250 de milioane de euro și peste 1.650 de angajați.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

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