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Obiecte personale care au aparținut lui Silviu Prigoană, poze din copilărie, acte, tablouri, inclusiv cu Adriana Bahmuțeanu, au fost găsite, la vânzare, într-un târg din București

Obiecte personale care au aparținut lui Silviu Prigoană, poze din copilărie, acte, tablouri, inclusiv cu Adriana Bahmuțeanu, au fost găsite, la vânzare, într-un târg din București
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Mai multe amintiri din viața politicianului și omului de afaceri, Silviu Prigoană, au fost imortalizate de un fotograf în târgul de vechituri de la Vitan. Printre ele, un tablou de când era copil, unul cu fosta soție Adriana Bahmuțeanu cu care are și doi băieți, iar altul cu iar altul cu Viorica, mama celorlalți băieți, Honorius și Silvius.

De asemenea, deputatul și omul de afaceri Silviu Prigoană a ținut să-și marcheze debutul în politică și și-a înrămat certificatul de deputat așa cum a procedat și cu imaginea din topul celor 300 cei mai bogați români, editat de revista Capital. Și aceste obiecte au ajuns tot la târgul de vechituri din Vitan, ca și alte lucruri personale ale regretatului om de afaceri.

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Autorul postării își amintește de Silviu Prigoană și prezintă fotografii ale unor documente și personaje din viața politicianului și omului de afaceri.

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți si tras prin pl tot. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani. Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a scris bărbatul pe Facebook.

„Ca sa nu fie scandal a facut portret si Bahmuteancei si lu Mihaela Prigoana(ultima sotie)-fix ce adora femeile,sa le pui una langa alta”, a comentat cineva la postarea despre Prigoană.

„Of Doamne. Le-am văzut cu ochii mei în biroul lui, alături de colecția de camere”, a comentat unul dintre internauți.

De asemenea, pot fi văzute înrămate certificatul de deputat și articolul decupat din Capital, 300 cei mai bogați români.

Chiar și dovada că era acționar la Radiodifuziunea Română a ajuns la vechituri.

Silviu Prigoană, om de afaceri și fondatorul Realitatea TV a murit in urmă cu doi ani, în timp ce se afla la masă la un restaurant cunoscut de lângă Bran. Au existat două ipoteze cu privire la decesul său, fie s-a înecat cu mâncare, fie a suferit un atac de cord.

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