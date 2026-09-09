Marian Artimon – președintele Sindicatului Liber din Metrou – USLM a avut, miercuri, un derapaj verbal în timpul conferinței de presă dedicate situației financiare de la Metrorex. Acesta a criticat modul în care sunt luate deciziile în companie și în Minister. Însă, în același timp, liderul sindical a invocat faptul că ar exista „cam multe femei care conduc”.

Declarația a fost făcută în timpul sesiunii de întrebări a conferinței USLM „Cronica unei morți anunțate”, potrivit Mediafax.

„Nu vreau să jignesc pe nimeni. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru Metrou astăzi. La CA femei, la directori femei, nu vreau să jignesc pe nimeni”, a declarat Marian Artimon.

Totuși, acesta nu a prezentat vreun argument care să lege sexul directorilor de problemele tehnice sau financiare invocate de USLM.

Într-o intervenție anterioară, liderul USLM folosise și expresia „lipsă de sânge în instalație”, pentru a critica modul în care oficiali din minister ar fi gestionat situația.

„Am început să conducem economic în loc să conducem tehnic”

Liderul sindical a continuat prin a aduce critici conducerii companiei.

„Am început să conducem economic în loc să conducem tehnic”, a spus Marian Artimon.

Marian Artimon și-a continuat discursul și a spus că deciziile dintr-o companie feroviară ar trebui să țină cont în primul rând de criteriile tehnice.

„Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a punctat acesta.

Președintele USLM a reclamat că unele promovări sau ocupări de posturi necesare funcționării sistemului sunt blocate din motive bugetare.

„Noi stăm și ne gândim: putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul? Nu pot să-l promovez”, a declarat Artimon.

Artimon respinge ideea că Metrorex ar avea o structură administrativă supradimensionată

Artimon a încercat să combată și ideea că Metrorex ar avea o structură administrativă supradimensionată. Potrivit cifrelor prezentate de liderul sindical, doar aproximativ 1,7% dintre salariații Metrorex ocupă funcții de conducere, deși legislația ar permite, potrivit acestuia, un procent de până la 8%.

„Cu toate idioțeniile care se vorbesc despre Metrorex, Metrorex nu are decât 1,7% personal care e funcție de conducere”, a spus Marian Artimon.

USLM susține că problema principală a companiei nu este numărul directorilor, ci lipsa personalului operațional.