Prima pagină » Știri externe » Tensiuni în Israel: Liderii opoziției îl declară „inapt” pe Netanyahu și îl acuză că a ignorat avertismentele cu privire la atacul Hamas din 2023. Ce informații primise premierul din Emirate

Tensiuni în Israel: Liderii opoziției îl declară „inapt” pe Netanyahu și îl acuză că a ignorat avertismentele cu privire la atacul Hamas din 2023. Ce informații primise premierul din Emirate

Melania Agiu
Tensiuni în Israel: Liderii opoziției îl declară „inapt” pe Netanyahu și îl acuză că a ignorat avertismentele cu privire la atacul Hamas din 2023. Ce informații primise premierul din Emirate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii opoziției israeliene l-au declarat, marți, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu inapt să-și exercite funcția. Noua criză politică, care are loc cu puțin timp înaintea alegerilor din Israel, a izbucnit după ce o investigație a Ziarului Haaretz a scos la iveală faptul că Netanyahu ar fi primit un avertisment explicit de la liderul Emiratelor Arabe Unite privind iminența unei ofensive de amploare a Hamas, în 2023, dar a ales să minimalizeze amenințarea, relatează France24.

Foto – Mediafax

Ziarul Haaretz, într-un articol preluat dintr-o carte care urmează să apară, scrisă de reporterii săi, a afirmat că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a vorbit cu Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de atac și i-a spus că Hamas plănuia o operațiune de amploare.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Biroul lui Netanyahu a calificat articolul publicat de ziarul de stânga drept „o minciună absolută” și a negat că acesta ar fi vorbit cu liderul emiratez la momentul respectiv.

Gadi Eisenkot, un fost comandant militar care s-a impus ca principalul rival al lui Netanyahu în cadrul alegerilor din 27 octombrie, l-a acuzat pe prim-ministru că se eschivează de la responsabilitatea pentru lacunele de securitate și că recurge la scuze „patetice”, cum ar fi afirmația că nu a fost trezit suficient de devreme în dimineața atacului.

„Netanyahu a primit zeci de avertismente cu privire la 7 octombrie și le-a ignorat pe toate. Nu este apt pentru această funcție”, a scris Eisenkot pe X.

Naftali Bennett, un fost prim-ministru care candidează și el la alegeri, a afirmat că Netanyahu „poartă o responsabilitate personală și directă” pentru decesele din 7 octombrie, cel mai sângeros atac din istoria Israelului.

„Netanyahu nu poate continua să ocupe această funcție nici măcar un minut în plus”, a declarat Bennett.

Ziarul Haaretz a relatat că liderul Hamas, Yahya Sinwar, ucis ulterior de Israel, l-ar fi avertizat pe un fost oficial palestinian că militanții pregăteau „o operațiune terifiantă”, pe care a descris-o drept un „cutremur”.

Fostul oficial palestinian a transmis mesajul unui consilier din Emiratele Arabe Unite, care l-a transmis la rândul său liderului emiratez, cel care l-a sunat apoi pe Netanyahu, potrivit ziarului.

Emiratele Arabe Unite și-au normalizat relațiile cu Israelul în 2020, în cadrul Acordurilor Abraham, negociate de SUA sub prima administrație a președintelui Donald Trump.

Netanyahu consideră relațiile strânse cu Emiratele Arabe Unite o realizare esențială.

Ziarul, citând în mare parte surse anonime, a afirmat că Netanyahu a răspuns cu calm la avertisment.

Pe 7 octombrie 2023, Hamas a pătruns în Israel și a lansat un atac la un festival de muzică.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele oficiale israeliene. Militanții au răpit, de asemenea, și au dus în Gaza aproximativ 251 de ostatici, dintre care 44 erau deja morți.

Ofensiva israeliană de amploare lansată ca răspuns a lăsat cea mai mare parte a Fâșiei Gaza în ruine și a provocat moartea a 73.658 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către Organizația Națiunilor Unite.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ÎNARMARE Mark Rutte anunță suma uriașă pe care aliații NATO au direcționat-o, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei. „Trebuie să facem eforturi. Nu avem de ales”
14:12
Mark Rutte anunță suma uriașă pe care aliații NATO au direcționat-o, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei. „Trebuie să facem eforturi. Nu avem de ales”
FLASH NEWS Haosul continuă pe aeroporturile din Marea Britanie. Încă 170 de zboruri au fost anulate miercuri din cauza unei avarii tehnice. Unde s-au reluat operațiunile
12:39
Haosul continuă pe aeroporturile din Marea Britanie. Încă 170 de zboruri au fost anulate miercuri din cauza unei avarii tehnice. Unde s-au reluat operațiunile
EVENIMENT LIVE 🚨 Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. 180.000 de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
12:07
🚨 Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. 180.000 de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
INCIDENT Iranul anunță capturarea unei drone submarine americane de 2,5 milioane de dolari în Ormuz. Pentagonul: „A suferit o defecțiune”
11:48
Iranul anunță capturarea unei drone submarine americane de 2,5 milioane de dolari în Ormuz. Pentagonul: „A suferit o defecțiune”
RĂZBOI Kievul, sub un atac masiv cu drone și rachete rusești. Bilanțul: 5 morți, 35 de răniți, blocuri, o școală și un post TV, lovite
11:08
Kievul, sub un atac masiv cu drone și rachete rusești. Bilanțul: 5 morți, 35 de răniți, blocuri, o școală și un post TV, lovite
RĂZBOI Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări
10:23
Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări
Mediafax
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Alba-neagra într-o zonă plină de turiști din centrul Romei. Românii, prinși de carabinieri
Click
De ce nu-și deschide chef Sorin Bontea restaurant: „Se alege praful!”. Cum se menține după ce a slăbit 15 kilograme
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Cercetătorii au provocat accidental o scurgere de metan în Marea Chinei de Sud. Ce s-a întâmplat cu viața marină?
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
AVERTISMENT SRI a avertizat de 1.304 de ori ANCPI şi Guvernul României că pot fi victimele hackerilor, încă de pe vremea premierilor Cîţu şi Ciucă
14:52
SRI a avertizat de 1.304 de ori ANCPI şi Guvernul României că pot fi victimele hackerilor, încă de pe vremea premierilor Cîţu şi Ciucă
ALERTĂ 14 oameni au murit, iar alți 667 de turiști au fost salvați de Salvamont în luna august în România
14:52
14 oameni au murit, iar alți 667 de turiști au fost salvați de Salvamont în luna august în România
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 09 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre banii din PNRR, cât datoriile companiilor la un loc
14:50
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 09 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre banii din PNRR, cât datoriile companiilor la un loc
FLASH NEWS Incendiu în comuna Florești, Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au luat foc, în urmă cu puțin timp
14:45
Incendiu în comuna Florești, Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au luat foc, în urmă cu puțin timp
SCANDAL Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
14:40
Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
ULTIMA ORĂ Gândul a avut dreptate. Pe Magistrala 2 Pipera – Berceni se circulă cu mai puține garnituri decât în vacanță. S-au dublat timpii de așteptare
14:26
Gândul a avut dreptate. Pe Magistrala 2 Pipera – Berceni se circulă cu mai puține garnituri decât în vacanță. S-au dublat timpii de așteptare

Cele mai noi

Trimite acest link pe