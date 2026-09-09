Tensiuni în Israel: Liderii opoziției îl declară „inapt” pe Netanyahu și îl acuză că a ignorat avertismentele cu privire la atacul Hamas din 2023. Ce informații primise premierul din Emirate

Liderii opoziției israeliene l-au declarat, marți, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu inapt să-și exercite funcția. Noua criză politică, care are loc cu puțin timp înaintea alegerilor din Israel, a izbucnit după ce o investigație a Ziarului Haaretz a scos la iveală faptul că Netanyahu ar fi primit un avertisment explicit de la liderul Emiratelor Arabe Unite privind iminența unei ofensive de amploare a Hamas, în 2023, dar a ales să minimalizeze amenințarea, relatează France24.

Ziarul Haaretz, într-un articol preluat dintr-o carte care urmează să apară, scrisă de reporterii săi, a afirmat că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a vorbit cu Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de atac și i-a spus că Hamas plănuia o operațiune de amploare.

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Biroul lui Netanyahu a calificat articolul publicat de ziarul de stânga drept „o minciună absolută” și a negat că acesta ar fi vorbit cu liderul emiratez la momentul respectiv.

Gadi Eisenkot, un fost comandant militar care s-a impus ca principalul rival al lui Netanyahu în cadrul alegerilor din 27 octombrie, l-a acuzat pe prim-ministru că se eschivează de la responsabilitatea pentru lacunele de securitate și că recurge la scuze „patetice”, cum ar fi afirmația că nu a fost trezit suficient de devreme în dimineața atacului.

„Netanyahu a primit zeci de avertismente cu privire la 7 octombrie și le-a ignorat pe toate. Nu este apt pentru această funcție”, a scris Eisenkot pe X.

Naftali Bennett, un fost prim-ministru care candidează și el la alegeri, a afirmat că Netanyahu „poartă o responsabilitate personală și directă” pentru decesele din 7 octombrie, cel mai sângeros atac din istoria Israelului.

„Netanyahu nu poate continua să ocupe această funcție nici măcar un minut în plus”, a declarat Bennett.

Ziarul Haaretz a relatat că liderul Hamas, Yahya Sinwar, ucis ulterior de Israel, l-ar fi avertizat pe un fost oficial palestinian că militanții pregăteau „o operațiune terifiantă”, pe care a descris-o drept un „cutremur”.

Fostul oficial palestinian a transmis mesajul unui consilier din Emiratele Arabe Unite, care l-a transmis la rândul său liderului emiratez, cel care l-a sunat apoi pe Netanyahu, potrivit ziarului.

Emiratele Arabe Unite și-au normalizat relațiile cu Israelul în 2020, în cadrul Acordurilor Abraham, negociate de SUA sub prima administrație a președintelui Donald Trump.

Netanyahu consideră relațiile strânse cu Emiratele Arabe Unite o realizare esențială.

Ziarul, citând în mare parte surse anonime, a afirmat că Netanyahu a răspuns cu calm la avertisment.

Pe 7 octombrie 2023, Hamas a pătruns în Israel și a lansat un atac la un festival de muzică.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele oficiale israeliene. Militanții au răpit, de asemenea, și au dus în Gaza aproximativ 251 de ostatici, dintre care 44 erau deja morți.

Ofensiva israeliană de amploare lansată ca răspuns a lăsat cea mai mare parte a Fâșiei Gaza în ruine și a provocat moartea a 73.658 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către Organizația Națiunilor Unite.