Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric”

Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric”

Luiza Dobrescu
03 sept. 2025, 10:58, Actualitate
Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric”
Senatoarea Diana Șoșoacă. Sursa Foto: Mediafax Foto

Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe beligerante. 

Diana Șoșoacă a refuzat să primească o amendă de la Jandarmeria Română, pe motiv că aceasta i-a fost adusă de 2 „gealați”la ușa apartamentului, așa cum îi numește aceasta pe jandarmi, în care locuiește împreună cu mama și cei doi copii ai săi.

Între cele două forțe a urmat un dialog, cu octavele ridicate în favoarea eurodeputatei, în timp ce le transmitea oamenilor legii că „nu au voie să înmâneze niciun act care conține date cu caracter personal, fără să fie introdusă într-un plic sigilat”.

Șoșoacă i-a amenințat și atenționat pe cei doi jandarmi că le va face plângere penală la IGPR, iar „amenda este de la un milion de euro în sus”.

„HĂRȚUIREA ȘI ÎNCERCAREA DE INTIMIDARE DIN PARTEA JANDARMERIEI ROMÂNE ÎMPOTRIVA DIANEI IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ ȘI A FAMILIEI ACESTEIA!

Eu nu trebuia sa fiu acasă, ci la Bruxelles. Întâmplator nu sunt la Bruxelles. Deci, copiii mei și mama trebuiau intimidați de 2 gealați ai jandarmeriei române pentru o amendă care conform legii se trimite prin poștă. Conform normelor GDPR nu ai voie sa înmânezi niciun act, cu atât mai mult o amendă, care conține date cu caracter personal, fără să fie introdusă într-un plic sigilat. Jandarmeria, poliția nu au ce să caute la noi , cetățenii, acasă, decât cu mandat de la procuror sau in caz de flagrant. In rest, NU AU DREPTUL SĂ FACĂ AȘA CEVA!

Ca dovadă, au sunat imediat șefii să anunțe că nu a mers!

CÂT DE DISPERAȚI POT FI DE AJUNG SĂ FACĂ MIZERII DE TIP ANII 50?”, a scris, ulterior, Diana Șoșoacă pe Facebook, alături de un video în care este redată întreaga discuție.

Reacția Jandarmeriei Române

Imediat ce a apărut în spațiul public video cu discuția dintre Diana Șoșoacă și cei doi jandarmi, reprezentanții MAI au transmis o informare cu privire la corectarea spuselor europarlamentarei, de profesie avocat.

„Cu privire la afirmațiile lansate de un avocat în spațiul public, legate de procedura de afișare la domiciliu a unui proces-verbal de constatare a contravenției, facem următoarele precizări:

În această dimineață, jandarmii s-au prezentat la domiciliul persoanei în cauză pentru a îndeplini procedura de comunicare a unui proces-verbal de constatare a contravenției săvârșite de aceasta.

Jandarmii au îndeplinit procedura afișării la domiciliu în urma faptului că, deși procesul-verbal a fost trimis anterior prin poștă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acesta nu a fost ridicat de destinatar.

Subliniem faptul că procedura urmată de jandarmi este complet legală și respectă întocmai prevederile O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Dezaprobăm ferm afirmația contravenientului în cauză prin care acuză că procedura de afișare la domiciliu ar reprezenta o formă de intimidare sau hărțuire.

Totodată, dezmințim categoric și afirmația doamnei avocat prin care induce ideea că „jandarmii se pot prezenta la domiciliul unei persoane doar cu mandat de la procuror”. Și această informație este complet falsă și reprezintă o încercare vădită de manipulare.

Procedura de afișare se face fără a pătrunde pe proprietatea privată a persoanei. În cazul de față, jandarmii au comunicat cu persoana rămânând în scara blocului, fără a pătrunde pe proprietatea privată a acesteia (imobilul).

În acest context, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din actele normative care au caracter public, pentru a nu deveni victime ale încercărilor de manipulare și dezinformare”, transmite Jandarmeria București.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul

SCANDAL într-un avion al companiei Wizz, care venea de la Bruxelles la Bucureşti. Un pasager român a lovit echipajul şi a strigat diverse mesaje

Diana Șoșoacă, SCANDAL cu Jandarmii în curtea Palatului Victoria: „Vrei să-l sun pe Bolojan să-i spun că mă abuzezi?”

Mediafax
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Scandal după ce Năstase și Dăncilă s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Digi24
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin, Xi și Kim
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Evz.ro
Cum au plănuit sindicaliștii din Învățământ să-și bată joc de copii
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
O fostă concurentă din Casa Iubirii, declarații BOMBĂ despre relația cu Ahmed. Ce a scos la iveală te va lăsa fără cuvinte: "Îmi pare rău dacă sunteți dezamăgiți de ce urmează să zic". Adevărul pe care l-a ascuns mult timp
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Surprinzător de mulți bărbați mor pentru că refuză să meargă la medic
EXCLUSIV Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
12:26
Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
ACTUALITATE Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există
12:21
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există
POLITICĂ Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
12:12
Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
VIDEO ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
12:07
ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
ACTUALITATE Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”
12:00
Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”
ACTUALITATE 11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR
11:48
11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR