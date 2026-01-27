Prima pagină » Actualitate » Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România

27 ian. 2026, 10:36, Actualitate
Anunțul începutului de an 2026 a fost făcut de Digi RCS-RDS și îi vizează pe toți abonații din România. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, compania a devenit „principala destinație a portărilor mobile din România în 2025”.

Așadar, Digi arată că are ofertele cele mai bune din piață, iar utilizatorii de telefonie mobilă din România aleg să își porteze numerele în rețeaua operată de RCS-RDS.

Câte numere de telefon a atras Digi

Iată comunicatul postat de Digi:

„În 2025, DIGI a rămas opțiunea preferată de portare pentru utilizatorii care au decis să își schimbe operatorul de telefonie mobilă. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), compania a atras 975 de numere din alte rețele, echivalentul a 53,85% din totalul transferurilor efectuate la nivel național, în intervalul ianuarie-decembrie 2025.

(…) DIGI a depășit pragul de 6 milioane de linii mobile primite în propria rețea. Mai mult de jumătate dintre acestea, au fost adăugate doar în ultimii patru ani, perioadă care concentrează cea mai semnificativă creștere și confirmă interesul tot mai puternic al utilizatorilor față de serviciile DIGI.

În ansamblu, pe parcursul anului trecut, segmentul de portabilitate a însumat peste 1,45 milioane de numere migrate între rețele. Cu 782.975 de numere preluate de la ceilalți competitori, DIGI a cumulat o cotă de 53,85% din totalul înregistrat, conform raportului publicat de ANCOM în ianuarie 2026, impunându-se astfel ca principala alternativă de portare. Practic, unul din doi români care și-au mutat linia mobilă a optat pentru DIGI”.

Potrivit RCS-RDS, rețeaua Digi este mai atractivă deoarece oferă o serie de beneficii, cum ar fi: date mobile și minute nelimitate în orice rețea națională fixă și mobilă, tarife foarte competitive în roaming, minute internaționale către principalele rețele din SUA, Canada și Uniunea Europeană, SMS-uri nelimitate în rețeaua proprie, precum și condiții avantajoase la achiziția de telefoane.

7,2 milioane de conexiuni mobile

Compania RCS-RDS gestionează peste 7,2 milioane de conexiuni mobile (cifre valabile pentru trimestrul III 2025) și deține o cotă de piață de 46,1% pe segmentul abonamentelor de telefonie mobilă pentru persoane fizice, conform datelor statistice ANCOM din iunie 2025.

Grupul DIGI este furnizorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din România, serviciile sale fiind disponibile pentru 98,6% din populație.

