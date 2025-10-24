Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție

Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este însă singura condiție. Acest telefon pus la dispoziție de către Digi RCS-RDS are cameră de 50 MP pentru detalii clare, ecran Super AMOLED pentru culori vibrante și o baterie de 5000 mAh.

„Când vrei un telefon care să țină pasul cu tine, ai nevoie de echilibru între performanță și autonomie. Samsung Galaxy A17 5G îți aduce cameră de 50 MP pentru detalii clare, ecran Super AMOLED pentru culori vibrante și o baterie de 5000 mAh care te ține în mișcare. Totul, fără avans, în 24 de rate la doar 43,5 lei/lună, acum la DIGI”, se arată pe pagina de Facebook a DIGI România.

Astfel, pentru a intra în posesia acestui smartphone, se poate: cu abonament nelimitat, preț 5,8 euro pe lună, preț întreg cu abonament nelimitat: 1.049 lei, sau portare prepaid/postpaid cu Nelimitat, în 24 de rate, cu 0 lei avans. Suma este de 43.5 de lei în 24 de rate.

Ca și specificații tehnice, telefonul este dual sim, dual 5G, cu sistem de operare Android, memorie RAM 4 GB, memorie internă 128 GB, rezoluție cameră 50+5+2, cameră secundară – 13 Mp. Bateria este de 5000 mAh.

Telefonul are 3 Camere: 50 MP Wide (F1.8) + 5 MPUltrawide (F2.2) + 2 MP Macro (F2.4), Cameră Frontală 13 MP (F2.0). Rezoluția display–ului este de 1080 x 2340 px, cu Procesor Octa-core (2.4&2.0 GHz) Exynos 1330.

Așadar, dacă vrei un telefon Samsung Galaxy A17, poți merge în magazinele DIGI și poți cere informații suplimentare despre cum poți întra în posesia acestui smartphone ultra-modern. Oferta aceasta a fost postată pe pagina de Facebook DIGI România, la data de 21 octombrie 2025.

Autorul recomandă:

Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați

Digi RCS-RDS anunță o schimbare majoră: „De astăzi, nu va mai fi disponibilă”. Toți abonații din România sunt vizați