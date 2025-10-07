SNSPA suspendă cursurile cu prezență fizică, programate miercuri, 8 octombrie 2025, a anunţat conducerea universităţii prin intermediul unui comunicat emis marţi.

Din cauza codului roşu de ploi torenţiale, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) anunță suspendarea cursurilor cu prezență fizică, programate pentru miercuri, 8 octombrie 2025.

Pentru siguranța studenților, cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se vor desfășura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA.

Activitățile care nu pot fi desfășurate în format online vor fi reprogramate și recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice.

Informaţiile cu privire la modul în care se vor desfăşura activitățile didactice vor putea fi găsite pe paginile structurilor academice ale universităţii.

