În judeţul lui Bolojan, angajaţii publici din organigrame se transformă în „bunuri şi servicii”

Luiza Dobrescu
07 oct. 2025, 12:44, Actualitate
În judeţul lui Bolojan, angajaţii publici din organigrame se transformă în

Instituţiile publice au găsit un artificiu prin care îşi pot păstra oamenii din organigrame, chiar dacă Ilie Bolojan strigă peste tot că vrea reducere de personal. Oamenii s-au transformat în „bunuri şi servicii”. 

Ziarul local Bihoreanul a descoperit schema pe care o folosesc administraţiile locale din judeţ pentru a-şi salva angajaţii ameninţaţi cu disponibilizarea din cauza tăierilor de posturi cerute de Ilie Bolojan.

Soluţia găsită, chiar de edilii din judeţul pe care l-a păstorit premierul ani la rând, a fost mutarea funcţionarilor pe statele de plată ale AcoR (Asociaţia Comunelor din România). Îşi păstrează salariile intacte, numai că nu mai figurează ca angajat într-un anumit sector, ci la „bunuri şi servicii”.

Reducerile cerute de Guvern, din fiecare organigramă de instituţie publică, ar trebui să se încadreze în procentul de 40-45%. ACoR, însă, face ca aceste procente să fie ajustate prin trecerea sub protecţia Asociaţiei a specialiştilor de care duc lipsă anumite primării, mai scriu cei de la Bihoreanul.

ACoR este o organizație de drept privat declarată de utilitate publică în 2008, finanțată din cotizațiile membrilor, care promite edililor locali consultanță administrativă, cursuri pentru funcționari și lobby pentru modificări legislative.

Găselniţa acestora este exploatarea lipsei de specialişti, în special în domeniul urbanismului. În loc să se folosească de angajaţii de la consiliul judeţean, care n+ar costa nimic, primarii preferă să plătească nişte angajaţi în plus.

Sumele, în Bihor, variază între 1.500 lei+4.000 lei pentru audit şi tot atât pentru urbanism. Sumele sunt disticnte faţă de cotizaţiile anuale, care sunt calculate în funcţie de numărul de locuitori al fiecărei localităţi membră ACoR

Un alt avantaj este şi acela că nu mai e nevoie de concursuri de angajare. Postul respectiv poate fi ocupat imediat, fără concurs, prezentând procedura ca un serviciu cumpărat.

