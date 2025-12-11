Prima pagină » Actualitate » Din experiențele Ramonei Bădescu. ”Mi-au atras atenția să nu vorbesc în italiană”

11 dec. 2025, 18:30, Actualitate
Ramona Bădescu, în vârstă de 56 de ani, a povestit o întâmplare care a avut loc  la una dintre edițiile Festivalului Cerbul de Aur.

 Ramona Bădescu a avut parte de tot felul de experiențe de-a lungul carierei.

Vedeta și-a amintit că la Festivalul ”Cerbul de Aur” 2005, realizat de TVR, i s-a atras atenția să nu vorbească în italiană.

Din experiențele Ramonei Bădescu. ”Câteodată mă supăram când lumea îmi spunea că am uitat să vorbesc românește”

”Mi-aduc aminte că la „Cerbul de Aur”, în anul 2005, mi-au atras atenția să nu vorbesc în italiană. Eram pe scenă și când am făcut așa, semnul 5 cu mâna deschisă, mi-a venit instant în cap cuvântul „cinque”. Câteodată mă supăram când lumea îmi spunea că am uitat să vorbesc românește”, a declarat Ramona Bădescu pentru click.ro.

”Trăiesc de 35 de ani în Italia și se mai întâmplă să mai greșesc un cuvânt, mai îmi scapă câte o expresie, dar să știți că inima mea bate în limba română. Sufletul meu e aici, pentru că m-am născut în România și am fost adoptată de Italia, pe care, sigur, o iubesc la fel de mult”, a adăugat artista.

Ramona Bădescu are un copil

Ramona Bădescu este stabilită de foarte mulți ani în Italia, acolo unde a reușit să-și construiască o carieră de succes, dar și să-și întemeieze o familie. Ramona Bădescu are un băiețel, Ignazio, împreună cu actualul ei partener de viață. Micuțul a venit pe lume în toamna anului 2019. Ramona Bădescu a devenit mamă la vârsta de 50 de ani.
Bărbatul cu care formează un cuplu de câțiva ani este bancherul și omul de afaceri Fabio Cali. Ramona Bădescu a fost căsătorită cu baronul italian Alessandro di Fornaro. Povestea de dragoste a durat șapte ani, iar în anul 2004 s-a pronunţat divorţul.

