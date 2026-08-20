Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete

Conducerea clubului Dinamo a luat decizia finală în legătură cu stadionul pe care va juca derby-ul cu FCSB, scrie PROSPORT. Cum Arena Națională este indisponibilă, „alb-roșii” au dorit să organizeze meciul la Cluj, dar și această variantă a picat.

Inițial, părea stabilit ca Dinamo – FCSB să se dispute pe „Cluj Arena”, mai ales că bucureștenii au trimis și cererea de închiriere a stadionului din Ardeal.

Varianta a picat după ce suporterii dinamoviști s-au revoltat. Aceștia n-au fost de acord ca meciul să se joace în afara Capitalei și au amenințat cu boicotarea partidei.

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Dinamo – FCSB, în Capitală

Împreună cu șefii clubului, s-au căutat soluții, iar într-un final FC Dinamo a decis: derby-ul cu FCSB se va disputa pe „Arcul de Triumf”.

Luni, la o primă întâlnire cu oficialii lui Dinamo, fanii au transmis în ce condiții nu vor boicota meciul: dacă acesta se amână, dacă se joacă în Ghencea, dar cu FCSB gazdă, sau dacă se dispută pe „Arcul de Triumf”.

La discuțiile de marți, conducătorii clubului au transmis că sunt dispuși să joace la București, pe arena de lângă Mănăstirea Cașin, dar numai în condițiile în care se va asigura o rețetă financiară de succes.

„Înțelegeți că trebuie să facem profit, avem deficit și este important să producem bani, bani pe care tot la Dinamo o să-i investim. Și dacă vreți să rămânem pe Arc trebuie să ne susțineți să obținem un profit minim de 100.000 de euro în urma acestui meci. Diferența pentru un astfel de eveniment, între organizarea pe Național Arena și Arcul de Triumf, este de 300.000 de euro”, au transmis conducătorii clubului.

Iar decizia finală s-a luat miercuri, scrie ProSport. Dinamo – FCSB se va juca pe „Arcul de Triumf”, dar cu prețuri la bilete mărite. Singurii care vor fi scutiți de scumpiri sunt abonații.

Confruntarea Dinamo – FCSB are loc în weekend-ul 5-6 septembrie.