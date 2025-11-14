DINAMO, la un pas să rămână fără siglă?! „Va fi scoasă la licitație. Nici nu mai au voie să o folosească”

Falimentul ACS FC Dinamo, asociația sportivă care deținea celebra emblemă cu doi câini roșii, deschide un nou front în războiul din Ștefan cel Mare. Ultima decizie a instanței, venită în 12 noiembrie, riscă să aducă la licitație emblema tradițională a clubului.

Judecătorii au decis, în urmă cu două zile, intrare în faliment a AFC Dinamo din cauza datoriilor neacoperite și a nerespectării planului de reorganizare.

Dănuț Lupu: „Sigla lui Dinamo va fi scoasă la licitație”

Dănuț Lupu, fost internațional și om apropiat de culorile alb-roșii, este convins că situația va deveni mult mai gravă decât pare la prima vedere.

„Sigla o vor scoate la licitație. Nu știu un preț, dar va fi dorită de cei din Liga 1. Am impresia că acum nici ei (n.r. – FC Dinamo) nu mai au voie să o folosească. Sunt termeni și condiții pe care nu le dețin”, a declarat Lupu pentru iamsport.ro.

Mai departe, fosta glorie din „Groapă” a dezvăluit și că Nicolae Badea ar fi încercat să achite datoriile AFC înainte de declararea falimentului, dar ANAF ar fi refuzat această variantă.

Istoria siglei cu doi câini roșii devine o adevărată saga. În 2022, clubul a inițiat un amplu proces de consultare pentru alegerea unei noi embleme. Atunci, suporteri din DDB, legende ale clubului, jucători, antrenori și reprezentanți ai departamentului de marketing au votat între cinci propuneri.

În final, a fost aleasă o siglă modernă, în formă de scut, cu o litera „D” mare în centru și detalii aurii.

Acea emblemă trebuia introdusă în vara lui 2022, când FC Dinamo a retrogradat în Liga 2, dar conducerea a renunțat în ultimul moment la schimbare. Motivul: a avut voie să folosească în continuare sigla cu cei doi câini roșii.

La vremea respectivă, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a încercat să ofere o explicație privind confuzia apărută în privința utilizării numelui și a imaginii clubului Dinamo:

„Aș vrea să fac o precizare. Este vorba despre interzicerea de a folosi sintagma «FC Dinamo», nu «Dinamo». Marca Dinamo nu este o marcă exclusivă, ea mai este deținută și de alte entități. Este vorba, în primul rând, despre folosirea comercială a siglei cu câinii roșii, nu despre denumirea Dinamo, pentru că, până la urmă, nu contează că e FC sau CS. Important este numele Dinamo, însă vorbim despre utilizarea siglei în scopuri comerciale.

Trebuie să spun că această încurcătură, cu mai multe cluburi care poartă numele Dinamo, nu este o situație pe care ne-o dorim. De o bună bucată de timp am început demersuri pentru un rebranding, mai ales având în vedere faptul că Dinamo 1948 nu deține actuala siglă, care este destul de veche. Probabil că sigla se va schimba, pentru ca lucrurile să fie clare, fiindcă în prezent sunt prea multe echipe care poartă numele Dinamo”.

Ce înseamnă dacă Dinamo pierde emblema?

În situația nefericită în care FC Dinamo pierde sigla istorică la licitație, lucrurile se complică puternic pentru clubul din Superligă. Iată primele consecințe serioase:

FC Dinamo nu va mai putea purta pe echipamentele oficiale sigla cu doi câini roșii;

va pierde drepturile comerciale (merchandising, branding);

va fi obligată să adopte definitiv o altă emblemă.

Acesta este doar un nou episod tensionat dintr-o poveste care pare departe de final. Dinamo încearcă de ani buni să-și recapete stabilitatea și identitatea, dar drumul este lung și anevoios.

