Diogo Jota şi Andre Silva au fost înmormântaţi în Portugalia. La funeralii au participat mai multe personalități din lumea fotbalului

Diogo Jota – fotbalist portughez în vârstă de doar 28 de ani, legitimat la marea echipă engleză Liverpool – a murit joi dimineaţă într-un tragic accident rutier în Spania. Maşina în care se afla împreună cu fratele său André, 25 de ani, de asemenea fotbalist profesionist la Penafiel, a ieşit de pe şosea şi a luat foc.

La momentul tragediei, Diogo Jotase afla în vacanță și se căsătorise, în urmă cu 10 zile, cu logodnica sa, Rute Cardoso. (mai multe detalii AICI)

Slujba a durat aproximativ o oră. Printre participanţii la funeralii s-au aflat coechipierii lui Jota de la Liverpool, Virgil van Dijk şi Andy Robertson, antrenorul Arne Slot, dar şi Ryan Gravenberch şi Cody Gakpo.

Family, friends, and teammates of Liverpool star Diogo Jota have gathered to bid their final farewell at his funeral, following his tragic death in a car accident. 💔🕊️ pic.twitter.com/P3JhCzcysr

