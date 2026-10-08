Un director de bancă din București este cercetat după ce ar fi transferat în contul său peste 500.000 de lei din banii unui client. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința bărbatului și au ridicat mai multe documente. Acesta a fost dus la audieri și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Surse judiciare spun pentru Gândul că autorul ar fi director la o sucursala Patria Bank din Sectorul 2 al Capitalei și se cunoștea cu victima. Ani d la rând, bancherul a cultivat o relație de încredere cu bătrânul și astfel persoana vătămată avea încredere în autor și îl ruga să-i scoată mereu bani din cont când avea nevoie.

Directorul ar fi făcut 13 operațiuni fără acordul clientului

Bărbatul are 45 de ani și lucra ca director la Patria Bank, conform surselor judiciare. În perioada 2022-2023, acesta ar fi efectuat 13 operațiuni prin care ar fi transferat bani din contul unui client către propriul cont, fără acordul acestuia. În urma acestor operațiuni, bărbatul și-ar fi însușit peste 500.000 de lei.

Surse judiciare spun pentru Gândul că sesizarea a fost făcută de bancă, în urma unor verificări.

Polițiștii au făcut percheziții și au ridicat documente

Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au făcut, astăzi pe 8 octombrie, o percheziție la locuința bărbatului, în București. Anchetatorii au ridicat mai multe documente pe care le consideră relevante pentru dosar.

Bărbatul a fost găsit de polițiști și dus la audieri. După administrarea probelor, anchetatorii au decis ca acesta să fie cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Bărbatul este cercetat pentru operațiuni financiare frauduloase și acces ilegal la un sistem informatic.

Victima ar fi o persoană în vârstă care avea încredere în autor și îl ruga să-i scoată bani din cont de câte ori avea nevoie. Bărbatul s-ar fi folosit de faptul că știa datele personale ale victimei și rula din banii acesteia, conform surse judiciare. Persoana vătămată nu vrea să vorbească.