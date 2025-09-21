Consiliul Alianţei Nord Atlantice s-ar putea reuni săptămâna viitoare pentru consultări, după trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston.

Estonia a calificat drept inacceptabilă violarea spaţiului său aerian, a decis să invoce articolul 4 din Tratatul NATO și să solicite consultări cu membrii alianţei.

Discuțiile din cadrul Consiliului Alianţei Nord Atlantice vor avea loc, cel mai probabil, marți.Guvernul Estoniei a solicitat formal, vineri seară, consultări cu aliații din cadrul NATO după incursiunea aeriană rusă, condamnată de Alianța Nord-Atlantică și de Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor extreme generate de războiul din Ucraina.

„Aeronavele ruse au fost forțate să plece”

Premierul Kristen Michal a cerut formal consultări în virtutea Articolului 4 al Tratatului NATO ca reacție la pătrunderea avioanelor militare ruse în spațiul aerian al Estoniei.

„Trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Au reacționat avioane de vânătoare NATO, iar aeronavele ruse au fost forțate să plece. O astfel de încălcare a spațiului aerian este inacceptabilă. Guvernul Estoniei a decis să ceară consultări în virtutea Articolului 4 al NATO”, a declarat premierul Kristen Michal.

NATO și UE condamnă incursiunea aeriană rusă

Alianța Nord-Atlantică a condamnat incursiunea aeriană rusă, avertizând asupra riscurilor.