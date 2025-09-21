Consiliul Alianţei Nord Atlantice s-ar putea reuni săptămâna viitoare pentru consultări, după trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston.
Estonia a calificat drept inacceptabilă violarea spaţiului său aerian, a decis să invoce articolul 4 din Tratatul NATO și să solicite consultări cu membrii alianţei.
Discuțiile din cadrul Consiliului Alianţei Nord Atlantice vor avea loc, cel mai probabil, marți.Guvernul Estoniei a solicitat formal, vineri seară, consultări cu aliații din cadrul NATO după incursiunea aeriană rusă, condamnată de Alianța Nord-Atlantică și de Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor extreme generate de războiul din Ucraina.
Premierul Kristen Michal a cerut formal consultări în virtutea Articolului 4 al Tratatului NATO ca reacție la pătrunderea avioanelor militare ruse în spațiul aerian al Estoniei.
„Trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Au reacționat avioane de vânătoare NATO, iar aeronavele ruse au fost forțate să plece. O astfel de încălcare a spațiului aerian este inacceptabilă. Guvernul Estoniei a decis să ceară consultări în virtutea Articolului 4 al NATO”, a declarat premierul Kristen Michal.
Alianța Nord-Atlantică a condamnat incursiunea aeriană rusă, avertizând asupra riscurilor.
”Tocmai am vorbit cu premierul eston, Kristen Michal, despre încălcarea spațiului aerian comisă de Rusia. Reacția NATO a fost rapidă și decisivă”, a afirmat Mark Rutte, secretarul general al NATO.
”Avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston. NATO a reacționat imediat și a interceptat avioanele ruse. Acesta este un alt exemplu despre comportamentul iresponsabil al Rusiei și despre abilitatea noastră de a reacționa”, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, citat de postul de televiziune Sky News.