DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări

La începutul anului 2023, inculpatul Vlad-Vasile Luța era asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți. Potrivit rechizitoriului prezentat de procurorii DNA, în faţa instanţei, acesta ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de a le sprijini pe acestea să ocupe posturi de brancardieri în cadrul instituției.

Astfel, Flaviu-Emanuel Sima, managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la cele două persoane, prin intermediul lui Vlad-Vasile Luța.

A avut loc chiar şi un concurs în perioada 28 februarie – 02 aprilie 2024 pentru ocuparea unui post de brancardier, iar Flaviu-Emanuel Sima ar fi intervenit pe lângă membrii comisiei de examen în favoarea uneia dintre persoane, căreia i-ar fi oferit subiectele de concurs, prin intermediul inculpatului Vlad-Vasile Luța, detaliază procurorii DNA în rechizitoriu.

La data de 29 martie 2024, în urma nepromovării concursului, persoana în cauză ar fi solicitat restiturea sumei totale de 12.000 de euro, ce ar fi fost înapoiată a doua zi de către inculpatul Flaviu-Emanuel Sima, prin intermediul inculpatului Vlad-Vasile Luța.

Totodată, în perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, inculpatul Flaviu-Emanuel Sima , manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi primit sume de bani și bunuri în valoare totală de 2.400 lei, de la pacienți sau aparținători ai acestora. În schimb, inculpatul ar fi intervenit pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienților diagnosticarea, internarea sau efectuarea de operații chirurgicale.

În perioada 18 – 21 martie 2024, acelaşi Flaviu-Emanuel Sima, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru un examen scris și un interviu, astfel încât fiica acesteia să promoveze probele și să fie angajată pe un post de economist debutant la spital.

În luna februarie 2024, inculpatul Flaviu – Emanuel Sima ar fi pretins servicii și bunuri de peste 5.500 de lei, în schimbul cărora ar fi promis că va favoriza un apropiat al persoanei pentru ocuparea unui post ce urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului.

La data de 13 februarie 2024, inculpatul Flaviu – Emanuel Sima ar fi provocat şi un accident rutier, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Episodul a dus la avarierea totală a autoturismului propriu și la distrugerea unui alt bun.

Pentru ca inculpatul să nu fie cercetat pentru fapta comisă, inculpata S.A.A., soția acestuia, ar fi declarat în fața agentului de poliție că s-ar fi aflat la volanul autoturismului, aspect ce a fost consemnat ulterior în procesul-verbal, mai spun procurorii DNA.

În timpul anchetei, cei trei inculpaţi „au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității”.

„Facem precizarea că cei trei inculpați și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt. În prezența avocaților, cei trei inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

– pentru inculpatul SIMA FLAVIU-EMANUEL o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

– pentru inculpatul LUȚA VLAD-VASILE o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani;

– pentru inculpata S.A.A. o pedeapsă de un 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, se mai arată în comunicatul DNA.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei trei acuzaţi au fost înaintate Tribunalului Suceava, cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsura asigurătorie dispuse în cauză față de inculpatul Flaviu-Emanuel Sima.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 774/VIII/3 din 17 octombrie 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților.

Față de restul inculpaților mediatizați prin comunicatul nr. 774/VIII/3 din 17 octombrie 2024, cercetările sunt continuate într-un dosar separat, mai precizeayă DNA.

