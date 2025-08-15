DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari

Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu. Printre beneficiarii suspectați se află mai mulți artiști cunoscuți, iar anchetatorii investighează inclusiv o listă nouă de persoane care ar fi primit morminte fără drept, între 2018 și 2024.

Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl anchetează pe fostul șef al Logisticii Armatei, generalul cu trei stele Cătălin Zisu, și pe generalul Alexandru Nedelcu, fost comandant al unității care administra Cimitirul Ghencea Militar 3.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi concesionat ilegal locuri de veci pentru zeci de persoane publice, în special artiști, încă din 2018.

Nume sonore în ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3

Surse judiciare susțin că generalul Zisu i-ar fi cerut generalului Nedelcu să rezerve locuri în cimitir pentru nume sonore precum Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie, potrivit Știrileprotv.

Cântărețul și compozitorul Horia Moculescu a declarat: „Într-o zi m-am trezit cu un soldat la mine la ușă. A venit cu un plic din partea domnului general Cătălin Zisu unde mi se oferea ca recompensă pentru calitățile mele de suporter ale muzicii românești și făcător de muzică ușoară, un loc de veci în Ghencea Militar”.

Marcel Pavel a confirmat că a fost angajat civil al Ansamblului Doina Armatei și că generalul Zisu „și-a dorit să îi recompenseze pe artiști fără să ceară nimic în schimb”.

În schimb, Corina Chiriac susține că numele ei a fost trecut pe listă dintr-o neînțelegere, întrucât are deja un cavou de familie. Ceilalți artiști menționați nu au putut fi contactați pentru a comenta.

Generalul Zisu, sub control judiciar

Generalul Zisu, trecut în rezervă după ce a fost inculpat și demis de la conducerea Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, se află sub control judiciar pe cauțiune pentru acuzații de abuz în serviciu.

El a contestat măsura, însă Curtea de Apel București i-a respins cererea. În instanță, fostul șef al Logisticii Armatei a prezentat documente despre cariera sa militară, studiile și cărțile publicate, asigurând judecătorul că nu va influența ancheta.

Zisu are interdicția de a contacta 19 inculpați și 54 de martori din dosar.

În paralel, procurorii militari așteaptă finalizarea expertizei celor trei mii de tablouri ridicate la percheziții, atât din locuința sa, cât și din cea a unei cunoștințe.