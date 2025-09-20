Prima pagină » Actualitate » „Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu

„Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu

Mara Răducanu
20 sept. 2025, 13:00, Actualitate

Zi istorică pentru francezi. Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise publicului, la șase ani după incendiul devastator care au mistuit catedrala și a îndurerat o lume întreagă. Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la inaugurare, iar momentul a coincis cu debutul „Zilelor Europene ale Patrimoniului.” Monumentul medieval, simbol al Franței, a fost salvat de la prăbușire după ore de luptă cu flăcările.

Este foarte important de precizat că vizitatorii au acum acces la spații noi și pot să admire de aproape clopotele catedralei. Redeschiderea marchează ultima etapă a reconstrucției, fiind un efort uriaș, susținut prin donații de aproape un miliard de dolari.

În aprilie 2019, un incendiu izbucnit în podul catedralei a distrus acoperișul și celebra turlă centrală

Construirea Catedralei Notre-Dame a durat aproape 200 de ani, fiind începută în timpul domniei Regelui Ludovic al VII-lea. În seara zilei de 15 aprilie 2019, în doar câteva ore, a fost mistuită de flăcări. În 2024, Notre-Dame revine mai puternică, mai iubită și mai așteptată ca niciodată! Iar povestea ei continuă.

Reamintim că însuși Napoleon a fost încoronat aici împărat al Franţei la data de 2 decembrie 1804. Simbol al rezistenței eterne, cele două Războaie nu au afectat monumentul care continuă să facă istorie.

Notre-Dame de Paris, 2019-2024. Povestea catedralei inimilor francezilor continuă

Catedrala Notre-Dame de Paris, monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO, a fost construită între secolele al XII-lea şi al XIV-lea în “inima Parisului”, reprezentând un adevărat “simbol al păcii” şi cuprinzând în ea „toată istoria şi cultura Franţei.”

Catedrala Notre-Dame din Paris (n.r. – în română Catedrala „Doamna Noastră”, cu referire la Fecioara Maria) este un monument al arhitecturii gotice timpurii din Franța, sediu al Arhiepiscopiei Parisului.

Notre-Dame de Paris renaște din propria cenușă

În urmă cu cinci ani, lumea întreagă a fost șocată de imaginile incendiului care a devastat catedrala Notre-Dame. Peste 400 de pompieri au fost nevoiți atunci, timp de 14 ore, să domolească infernul care a pus la pământ acoperișul și a prăbușit vârful catedralei vechi de opt secole.

Catedrala inimilor francezilor, una dintre atracțiile turistice de top

Între obiectele de patrimoniu care pot fi admirate în interior se află “coroana de spini”, purtată de Iisus înainte de crucificare, dar şi o mantie, pe care Ludovic al IX al Franţei ar fi purtat-o când a adus coroana de spini la Paris.

Totodată, cea mai veche statuie din Catedrală este Fecioara, aşezată deasupra postalului Saint-Anne, în dreapta faţadei, cu fiul pe genunchi.

Incendiul din 2019 nu a constituit însă prima grea încercare prin care a trecut construcţia. Catedrala Notre-Dame a fost vandalizată în perioada Revoluţiei Franceze de hughenoţii care au considerat că perfecţiunea ei este o ofensă adusă Divinităţii.

Sursă foto:  Mihai Pop, fotoreporter GÂNDUL

