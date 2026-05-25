Înregistrare controversată cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului și contextul în care a făcut afirmațiile

Ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR), implicat într-un scandal național. Într-o înregistrare audio publicată de site-ul 2mnews.ro, ministrul Culturii are un violent derapaj verbal: „Vindem radioul cu 5 milioane. Și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur”. Înregistrarea, care ar fi fost realizată în noiembrie 2025, ar reda o discuție din 2012 între Demeter András István și un procuror de la Parchetul General.

Contactat de publicația locală, ministrul nu a infirmat existența înregistrării. Articolul include scriptul integral și înregistrarea audio, precum și explicațiile verbale și ulterior scrise, ale ministrului Culturii. Înregistrarea ar fi fost făcută în noiembrie 2025, într-un birou din interiorul Ministerului Culturii din România.

Ministrul a fost anchetat într-un dosar care investiga o posibilă fraudă la Radio România

Ministrul Demeter András István a explicat unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în anul 2012.

La acel moment, era anchetat de Parchetul General. Un procuror l-a audiat pe oficialul UDMR într-un dosar care investiga o posibilă fraudă la Radio România (n.r. – instituție pe care o conducea în acea perioadă) în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

Scriptul declarației

• Scriptul: „Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în Consiliul de Administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f… cu p… îndoită aicea”.

Cum se justifică ministrul

2mnews l-a contactat pe ministrul Demeter. Inițial, dialogul privind explicațiile a fost telefonic, ulterior ministrul revenind cu explicații scrise. Site-ul local publică ambele reacții ale ministrului Demeter.

„Nu neg că ea există (n.red. – înregistrarea). Îmi aduc aminte, era despre dosarul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău, inițial s-a achiziționat 50% din acțiuni, apoi s-a ajuns până la 99% și România a ajuns să dețină postul de radio, care a continuat să emită în limba română.

„Era o discuție despre abuzurile care au urmat…”

Era o discuție despre abuzurile care au urmat… Noi (n.red. – Consiliul de Administrație al Radio România) ne-am asumat această achiziție. Apoi s-a deschis un dosar care a anchetat un posibil prejudiciu creat statului român și așa a venit vorba despre interesul național… Nu am ce să neg. Am spus procuroarei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.

Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară. Dar în contextul respectiv, pe fond, nu-mi reproșez nimic, pentru că am slujit, pe plan intern și extern, interesul României… Dosarul a fost clasat după 2 ani. Practic, era o povestire anecdotică din 2011-2012, când a avut loc… Nu putem pune semn de egalitate între o anecdotă și o poziție personală, indiferent că e în civil sau în calitate oficială…”, a declarat, telefonic, ministrul Demeter.

Ministrul UDMR sugerează că înregistrarea ar fi contrafăcută

Însă, explicațiile oficiale nu se opresc aici. La scurt timp de la explicațiile telefonice, în care nu a negat posibilitatea existenței înregistrării, mai scrie publicația locală, ministrul a revenit cu explicații scrise în care sugerează posibilitatea ca înregistrarea să fi fost contrafăcută.

Conducerea publicației precizează că înregistrarea este reală, căci o deține în formă originală și verificată.

De asemenea, publicația susține că editarea înregistrării a fost minimală: au fost eliminate doar puținele reacții vocale ale celorlalți participanți la discuția cu ministrul Culturii, angajați ai Ministerului. Decizia a fost luată pentru protejarea identităților acestora, aceștia nefiind părți ale subiectului prezentat, și mai ales pentru că nu schimbă cu nimic esența, precizează publicația.

Explicația în scris diferă de cea verbală

„Bună ziua, domnule Cătălin Vischi,

Mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a-mi fi oferit posibilitatea de a comenta subiectul adus în discuție. Pentru a nu rămâne lucrurile neclare voi recapitula poziția mea.

Ca director de teatru, în calitate de director general, mai apoi secretar de stat și, ulterior, ministru la portofoliul culturii dar și ca președinte director general al Radioului Public ori director al Casei de Producție TVR, am probat de nenumărate ori nu o conduită simplistă de bifare, ci, dimpotrivă inițiativă, reziliență și realizări concrete în promovarea intereselor României, atât pe plan local, național cât și internațional.

Înscrierea României în Biblioteca Virtuală Europeană, reprezentarea ei la Summitul Sefilor de State Sud-Est Europene, readucerea în 2011 a Radio România și mai apoi a Televiziunii Române (în 2013) în spațiul audiovizual din Republica Moldova, evitarea închiderii emisiei posturilor publice ale Radio România (în vara lui 2012), renașterea Teatrului Național de Televiziune în perioada 2013-2021, înscrierea unor importante obiective în patrimoniul Mondial UNESCO (Roșia Montană, Cămașa cu altiță sau, mai nou, inițierea înscrierii ansamblului Cucuteni), reconsiderarea procedurilor de accesibilizare a patrimoniului cultural național după nefericitele evenimentele de la Drents și recuperarea Coifului și a două dintre brățări, sunt doar câteva exemple.

„Am avut mai multe discuții cu procurorul de caz”

Astfel, ideea conform căreia interesul național ar fi fost pentru mine, în calitate de ministru al culturii, sau în funcțiile anterior deținute, un subiect de batjocură este contrazisă prin fapte. Prin demersuri și reușite care demonstrează exact opusul. Nu pot decât să condamn scoaterea din context și, mai mult – neauzind înregistrarea la care faceți referire -, realizarea unui material cel puțin editat dacă nu contrafăcut, mi se pare un demers îngrijorător.

După cum v-am precizat prin telefon, în cadrul demersurilor de cercetare penală din perioada nopții justiției românești, am avut mai multe discuții cu procurorul de caz legat de achiziția de către Radio România a pachetului de acțiuni pentru Radio Chișinău, toate consemnate în dosarul clasat ulterior. Printre altele, specificasem atunci atât contextul riscant al achiziției din punct de vedere al intereselor contrare rusofile/rusești cât și ipoteza ca în cazul în care Statul Român va solicita recuperarea pretinsului prejudiciu, acesta poate avea loc doar prin vânzarea respectivelor active.

„Perioada de cercetare penală rămâne pentru mine o rană care nu se închide ușor”

Cei care cunosc istoria tragică a vechii redacții a radiofoniei românești de la Chișinău, vor înțelege exact: potențialul de cumpărare a oricărei companii locale a fost și a rămas, este mult mai redus decât a celor care finanțează interesele potrivnice.

În fine, postul funcționează, este o puternică voce românească în Republica Moldova, iar dosarul a fost închis în urmă cu un deceniu. Perioada de cercetare penală însă rămâne pentru mine o rană care nu se închide ușor – dar de aici până la concluziile formulate este cale lungă. Sincer nu îmi pot imagina motivele pentru care cineva ar face o atare interpretare. O singură explicație am: că respectivul demers este în sine unul care servește altor interese decât celor naționale. Din păcate, hoțul care striga hoțul este unul din tristele noastre adevăruri.

În speranța că cele de mai sus vor contribui la finalizarea investigației jurnalistice pe care o derulați, vă urez succes în toate cele.

Demeter A.”

