Doi bărbați au fost LOVIȚI de un autoturism după o șicanare în trafic. Unul dintre ei a murit

Doi bărbați au fost loviți de un autoturism după o șicanare în trafic. Tragedia a avut loc pe un câmp, în apropierea localității Lunca Banului din județul Vaslui.

La fața locului au fost trimise două ambulanțe SAJ.

„Prima victimă, în vârstă de 30 de ani, a fost găsită în stare critică, inconștientă și cu probleme hemodinamice grave. A doua victimă, de 22 de ani, era conștientă, dar prezenta diverse contuzii.

Poliția investighează circumstanțele exacte. Din primele informații, tragedia ar fi avut loc după o șicanare în trafic. Potrivit vremeanouă.ro, cei doi bărbați loviți erau cu un alt vehicul în trafic. S-ar fi șicanat cu un alt șofer, care, ca să scape de ei, ar fi luat-o pe câmp. Cei doi bărbați ar fi pornit pe jos după el. În toată disputa, mașina i-ar fi lovit în plin pe cei doi bărbați.

Un martor a povestit ce a văzut.

„Eu eram la distanță, cam pe celălalt deal. Zona e cam la un kilometru, aproape doi kilometri de Lunca Banului. De unde eram eu am văzut o mașină care făcea viraje cam aiurea și am văzut două persoane alergând pe acolo. Dar de la distanță nu prea mi-am dat seama ce fac acei oameni. Vă spun drept că eu am crezut că ei fugăresc o căprioară. Mașina era o Dacia Papuc de culoare albă. Apoi am aflat că, de fapt, acolo era un scandal între cel cu mașina și ceilalți doi bărbați”, a povestit un martor pentru Vremea Nouă.