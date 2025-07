Afacerea „Palatul Kiseleff” a adus-o în centrul atenției pe Monica Peterson-Dăscălița, o femeie de afaceri care obține nu mai puțin de 120.000 euro lunar de la RA-APPS prin închirierea către Exim Banca Românească (EximBank) a acestei clădiri istorice. Scenariul este unul amplu, scandalul se află în plină desfășurare și demonstrează ce fel de afaceri controversate s-au putut face cu statul român, iar punctul de pornire a fost anul 2013. Monica Peterson-Dăscălița este soția lui Peter Peterson, om de afaceri australian care a venit în România în anul 1990.

Peter Peterson, de altfel, este cel a înființat firma SC Kiseleff Property, divizată ulterior, iar drepturile pentru contractul de închiriere a Palatului Kiseleff au fost preluate de Spirmina Corporation, al cărei acționar este Monica Peterson-Dăscălița.

Firma SC Kiseleff Property – care a închiriat Palatul Kiseleff, în luna iulie a anului 2013, de la Regia Autonomă-Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) – a fost înființată omul de afaceri australian, Peter Peterson.

La scurt timp, compania a subînchiriat Palatul către EximBank. (toate detaliile AICI )

) În anul 2023, Spirmina Corporation a avut o cifră de afaceri de peste 16 milioane de lei, și un profit de 2,7 milioane de lei. În 2022, profitul Spirmina Corporation a fost de 3,9 milioane de lei, iar în 2021 de 3,3 milioane de lei.

Familia Peterson apare, din nou, în centrul atenției, dar de data aceasta personajul principal este chiar omul de afaceri octogenar Peter Peterson, iar Gândul prezintă informații în exclusivitate.

Împrumut de aproape 1 milion de euro pentru „celebrul” Michael Lorenz Năsturică

În data de 25 iulie 2024, la Tribunalul București a fost înregistrat un dosar în care Peter Peterson a reclamat că a împrumutat o persoană cu 900.000 de euro, iar aceasta nu i-a mai restituit banii.

Cel împrumutat cu aproape 1 milion de euro de Peter Peterson este „celebrul” Michael Lorenz Năsturică, fiul violonistului Lorenz Năsturică Herschcowici. Numele lui Năsturică a apărut în prim-plan în mai multe „țepe” de tip Ponzi – operațiuni investiționale frauduloase -, dar și într-un dosar în care era implicat Grigore Dănuț Hotcă – cunoscut ca Dani de la Satu-Mare.

Acesta din urmă se afla într-un conflict, tranșat în instanță, cu un bărbat care înmatriculase în România un autoturism Porsche Panamera. Problema era aceea că bolidul de lux fusese furat din Germania, iar în această „combinație” era situat, în pole-position, chiar Michael Lorenz Năsturică.

Conform autorităților judiciare din Germania – prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul SIRENE -, Năsturică ar fi furat mai multe autoturisme de lux de la o firmă de închirieri auto.

Porsche Panamera 4-E Hybrid – mașină care a ajuns la Grigore Dănuț Hotcă și care a dus la conflictul dintre acesta și Theodor Iliescu, mutat acum în fața judecătorilor.

– mașină care a ajuns la Grigore Dănuț Hotcă și care a dus la conflictul dintre acesta și Theodor Iliescu, mutat acum în fața judecătorilor. Lamborghini Huracan.

Mercedes Benz AMG G63.

2 autoturisme Mercedes Benz E63 AMG.

Polițiștii germani au stabilit un prejudiciu de 1 milion de euro în urma acestor furturi comise de Lorenz Michael Năsturică. (informații uluitoare AICI)

Ulterior, în timpul procesului, Grigore Dănuț Hotcă și Lorenz Michael Năsturică s-au împăcat, iar litigiul dintre cei doi – în data de 28.04.2023 – a fost stins. Fusese acuzat de înșelăciune. La aceeași dată, Năsturică a fost achitat și în ceea ce privește acuzația de uz de fals, pentru că faptele s-au prescris.

„Pârâtul nu a dovedit restituirea sumei împrumutate către reclamant”

Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, Peter Peterson și Lorenz Michael Năsturică au semnat – în data de 23 mai 2023 – un contract de împrumut, modificat și completat printr-un actul adițional în data de 29 mai 2023.

Conform obligațiilor asumate prin semnarea respectivului contract, Peter Peterson urma să îi acorde lui Lorenz Michael Năsturică, cu titlu de împrumut, suma de 1.100.000 EUR.

Din această sumă, Peter Peterson a transferat către Lorenz Michael Năsturică suma totală de 900.000 euro, în mai multe tranșe.

„Aşa cum rezultă din ordinele de plată (…), reclamantul (n.red. – Peter Peterson) a virat, la datele de 24.05.2023, 26.05.2023, 02.06.2023 şi, respectiv, 24.08.2023, în contul pârâtului, în temeiul contractului de împrumut menţionat mai sus, sumele de 497.100 lei, 100.000 euro, 2.484.800 lei şi, respectiv, 988.100 lei”, se arată în motivarea instanței de judecată, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

Numai că evenimentele au luat o cu totul altă turnură decât fusese convenit prin contractul de împrumut, pentru că Lorenz Michael Năsturică nu a returnat banii la termenul stabilit, respectiv cel târziu în data de 22 mai 2024.

Pe lângă cei 900.000 euro pe care îi primise, Năsturică mai avea de achitat către afaceristul Peter Peterson și 45.000 euro, reprezentând dobânda în cuantum de 5% anual.

„În data de 30.05.2024, omul de afaceri Peter Peterson l-a notificat pe pârât (n.red. – Lorenz Michael Năsturică), în sensul de a restitui suma de 900.000 euro, împrumutată în temeiul contractului de împrumut din data de 23.05.2023, precum şi suma de 45.000 euro, cu titlu de dobândă remuneratorie aferentă debitului principal de 900.000 euro, stabilită prin convenţia de împrumut de către părţile contractante. Această notificare a fost comunicată pârâtului la data de 04.06.2023. (…)

În temeiul contractului de împrumut menţionat mai sus, pârâtului, în calitate de împrumutat, îi revenea obligaţia de a restitui la termenul convenit de către părţi, respectiv până la data de 22.05.2024, suma de 900.000 euro, încasată cu titlu de împrumut de la reclamant.

Or, în speţă, pârâtul nu a dovedit restituirea sumei împrumutate către reclamant. Aşadar, fapta ilicită, de sorginte contractuală, ce revine pârâtului constă în nesocotirea obligaţiei ce-i revenea acestei păţi, în temeiul contractului de împrumut, de a restitui la termen suma împrumutată.

Prin urmare, nu există niciun impediment legal pentru obligarea pârâtului la restituirea sumei împrumutate către reclamant”, au menționat magistrații de la Tribunalul București în motivare.

Tribunalul București: „Obligă pârâtul la restituirea către reclamant a sumei de 900.000 euro”

În data de 6 iunie 2025, Tribunalul București a admis cererea de chemare în judecată formulată de Peter Peterson și a stabilit că Michael Lorenz Năsturică trebuie să îi restituie acestuia suma de 900.000 euro.

Năsturică a fost obligat și la plata a 45.000 lei, cu titlu de dobândă contractuală remuneratorie, dar și a cheltuielilor de judecată, în valoare de 50.571,5 lei cu titlu de taxă de timbru, precum şi de suma de 1000 lei, cu titlu de onorariu curator special. Sentința nu a fost definitivă.

„Tip soluție: Admite cererea. Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la restituirea către reclamant a sumei de 900.000 euro, reprezentând suma împrumutată. Obligă pârâtul la plata către pârât a sumei de 45.000 lei, cu titlu de dobândă contractuală remuneratorie. Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată, reprezentate de suma de 50.571,5 lei cu titlu de taxă de timbru, precum şi de suma de 1000 lei, cu titlu de onorariu curator special. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată azi, 06.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre 622/2025 06.05.2025”, a decis instanța de judecată.

În data de 1o iunie 2025, magistrații de la Tribunalul București au îndreptat și o „eroare materială”, respectiv o greșeală apărută în decizia din 6 iunie și semnalată de Peter Peterson.

„Tip soluție: Admite cererea. Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de către reclamantul Peterson Peter. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei civile nr. 622/06.05.2025 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a III – a Civilă în dosarul nr. 25213/3/2024, în sensul că s-a menţionat în mod eronat «Obligă pârâtul la plata către pârât a sumei de 45.000 lei, cu titlu de dobândă contractuală remuneratorie», în loc de «Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 45.000 euro, cu titlu de dobândă contractuală remuneratorie», aşa cum este corect. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă. Pronunţată astăzi, 10.06.2025, prin intermediul grefei instanţei. Document: Încheiere – îndreptare eroare materială – 10.06.2025”, au decis magistrații de la Tribunalul București.

Peter Peterson s-a convertit la ortodoxie: „Soția este cu 30 de ani mai tânără decât mine”

Peter Peterson, soțul Monicăi Peterson-Dăscălița, femeia de afaceri la care Eximbank cotizează 120.000 de euro lunar, pentru sediul RA-APPS din Kiseleff (alte informații AICI), este pasionat de arta sacră românească și, într-un final, această pasiune s-a concretizat și la nivel spiritual. Peter Peterson s-a botezat ortodox.

În anul 2023, Peter Peterson și-a oferit colecția de artă sacră Patriarhiei Române, pentru a fi expusă pentru o perioadă nedeterminată în cadrul unui muzeu inaugurat la Palatul Patriarhiei. Totodată, s-a fotografiat alături de Patriarhul Daniel. În fotografie a apărut, în dreapta Patriarhului, și Monica Peterson-Dăscălița.

„La origine, familia mea este germană. M-am născut într-un spital militar din Germania, la 24 august 1941. Am trăit în Australia timp de 30 de ani, am devenit și cetățean australian, așa că astăzi am un pașaport australian.

De asemenea, am petrecut timp în multe alte locuri, unde am mers cu afaceri. Am ajuns în România în 6 ianuarie 1990, cu speranța de a convinge noile autorități să continue o afacere comercială încheiată de fostul regim cu firma pe care o reprezentam.

Mi-am întâlnit soția prin intermediul unui prieten, care mi-a spus: «Vreau să-ți fac cunoștință cu o doamnă care este foarte spirituală». Ne-am întâlnit în cartierul Dorobanți din București și am stat de vorbă.

Ne-am simțit imediat foarte legați unul de celălalt. Soția este cu 30 de ani mai tânără decât mine, dar spune că a fost imediat atrasă de mine. Avem o căsnicie incredibil de fericită de atâția ani! Soția are foarte multă grijă de mine”, a declarat Peter Peterson, potrivit basilica.ro.

