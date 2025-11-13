Prima pagină » Actualitate » Doi medici de la Spitalul de Urgență Floreasca au fost ridicați de mascați în trafic. Acuzația, mită

13 nov. 2025, 23:04
Un nou scandal la cel mai mare spital de urgență din România. Conform Antena 3 CNN, doi medici de la Spitalul Floreasca din București au fost săltați de echipele de procurori și de mascați din trafic, au fost audiați și apoi au fost eliberați, dar sunt anchetați în continuare. Cei doi medici, un anestezist și un ortoped sunt suspectați de luare de mită și promisiuni de ajutor în schimbul unor sume de bani.

Procurorii au solicitat inclusiv să aibă acces la camerele din spital, pentru că aparținătorii pacienților susțin că medicii le-au cerut bani chiar pe holurile spitalului.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București fac cercetări în acest dosar pentru a stabili calitatea procesuală a celor implicați și câte infracțiuni de corupție sunt vizate. Cei doi medici au fost audiați ieri.

