04 dec. 2025, 12:37, Actualitate
Polițiștii din Caraș-Severin au reținut doi minori în urma incidentului de siguranță feroviară de sâmbătă seara , fiind suspecți că ar fi pus osii pe linia ferată, în calea trenului în care se aflau 30 de pasageri, București-Timișoara. Trenul a staționat aproximativ o oră, iar pasagerii nu au fost răniți, anunță News.ro. 

”În date de 29 noiembrie 2025, la ora 19.20, poliţişti de la Serviciul Judeţean Poliţie Transporturi Caraş-Severin au fost sesizaţi că trenul IR 1691 care circula pe magistrala 100 din direcţia Bucureşti către Timişoara, în zona staţiei CF Cruşovăţ, jud. CS, la km CF 423 + 094 ar fi lovit un obstacol (osie de cărucior) aflat pe calea ferată. În tren erau aproximativ 30 de călători.Trenul a staţionat aproximativ o oră şi după finalizarea cercetării la faţa locului şi-a continuat deplasarea. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite”, a transmis IPJ Caraş- Severin.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea semnalizare falsă sau distrugere. Potrivit comunicatului emis, polițiștii au idenificat doi minori, considerați principalii suspecți, care ar fi pus cele două osii pe linia de cale ferată. Tinerii au fost conduși  la sediul Poliției împreună cu reprezentanții legali.

”În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin din cadrul SRPT Timişoara, au fost identificaţi doi minori bănuiţi de amplasarea celor două osii metalice pe linia de cale ferată în zona staţiei CF Cruşovăt. Cei doi minori au fost depistaţi şi conduşi la sediul Poliţiei împreună cu reprezentanţii legali. Având în vedere gravitatea faptelor şi riscul major generat pentru siguranţa circulaţiei feroviare, poliţiştii au dispus reţinerea celor doi minori, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a mai precizat IPJ Caraş-Severin.

