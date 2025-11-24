Accident teribil la Constanța: doi bărbați, loviți de o locomotivă care executa manevre

Un accident feroviar s-a petrecut luni dimineață, 24 noiembrie, la 700 de metri de stația CFR Palas. Potrivit ISU Constanța, două persoane au fost lovite de o locomotivă care executa manevre.

Ambele persoane sunt conștiente. În teren au intervenit pompierii detașamentului Palas 1ASAS, SMURD C si o ambulanță SAJ.

Unul dintre cei doi bărbați, cu vârsta de 50 de ani, a fost transportat la spital, de urgență, dar în stare conștientă. Celălalt, cu vârsta de 41 de ani, a refuzat transportul la spital.

Tot luni s-a produs un al doilea incident pe calea ferată, în urma căruia circulația feroviară a fost oprită între Topleț și Valea Cernei.

Circulația a fost suspendată temporar pe secția de circulație Topleț – Valea Cernei (linie simplă electrificată), la km 394+800, pe raz Sucursalei Regionale Căi Ferate Timișoara, din cauza unei locomotive defecte, informează CFR SA. Un tren de marfă aparținând operatorului privat GFR, încărcat cu cereale, format din 26 de vagoane și având o lungime totală de 424 metri, care circula pe relația Topolovăț – Palas, a declarat locomotiva defectă.

Acesta avea una dintre osii blocate, fapt care a determinat întreruperea traficului feroviar în zonă.

Incidentul a afectat trenurile de călători IR 1692 și IR 72, care vor înregistra întârzieri până la eliberarea liniei și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Echipele de intervenție ale CFR sunt prezente la fața locului pentru remedierea defecțiunii și reluarea cât mai rapidă a traficului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Accident feroviar cu patru morți între stațiile Vidra şi Jilava. Trenul R 9708 a lovit în plin o mașină

Accident feroviar între două trenuri ale unei companii private, în stația Olteni. Anunțul CFR