O crimă oribilă a avut loc, sâmbătă (de sfinții Mihail și Gavriil), în comuna Beciu, județul Teleorman, unde o tânără de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener.

Bărbatul, care avea ordin de protecție, nu a ținut cont nici de faptul că femeia își ținea în brațe băiețelul de doar 2 ani în brațe.

Mai mult, crima s-a petrecut în fața bisericii locale, în plină stradă, chiar de ziua de nume a victimei, pe care o chema Mihaela, potrivit impactnews24.

Potrivit martorilor, femeia se îndrepta spre o vecină când agresorul, care o pândise ore întregi, a ieșit din ascunzătoare. Mihaela a încercat să fugă, dar bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a prins-o și a înjunghiat-o de mai multe ori, lăsând-o într-o baltă de sânge.

Vecinii povestesc că, atunci când au ajuns la locul faptei, l-au găsit pe băieţelul de doi ani, speriat, lângă victimă, îmbrăţişând trupul însângerat şi fără viaţă al mamei sale.

După crimă, criminalul a fugit la locuința sa și a încercat să-și pună capăt zilelor, provocându-și răni la gât, torace și braț.

El a fost transportat în stare critică la Spitalul de Urgență din Alexandria, dar medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Deşi nu erau căsătoriţi oficial, victima şi partenerul său de viaţă aveau împreună trei copii, dar – din cauza agresivităţii bărbatului, tânăra îl părăsise în urmă cu aproximativ două luni.

Cei trei copii ai lor, cu vârstele de 2, 4 și 6 ani, locuiau împărțiți între părinți: cei doi mai mari cu tatăl, iar cel mic cu mama.

În urma ameninţărilor repetate, Mihaela obţinuse un ordin de protecţie împotriva fostului său partener, dar acesta îl încălcase de mai multe ori, fără ca împotriva lui să fie fost luate măsuri legale.

Mai mult, tatăl victimei a declarat că inclusiv el a fost agresat atât verbal, cât și fizic de tatăl criminalului, după ce Mihaela ceruse un ordin de protecție împotriva fiului său şi că tânăra a sunat de mai multe ori la 112, dar autoritățile nu au intervenit.