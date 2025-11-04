Prima pagină » Actualitate » Un tânăr de 22 de ani e suspectat că și-ar fi UCIS mama, medic cardiolog din Cluj stabilită în Franța. Femeia a fost găsită carbonizată în locuința sa

04 nov. 2025, Actualitate
Simona Boila

Simona Boila, o doctoriță originară din Cluj-Napoca stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în propria locuință din localitatea Molsheim, lângă Strasbourg. Poliția franceză suspectează că fiul ei, în vârstă de 22 de ani, ar fi implicat în crimă.

Descoperirea a avut loc pe 30 octombrie 2025, după ce medicul, care profesa ca specialist cardiolog, nu s-a mai prezentat la cabinetul său, iar o colegă – alarmată de lipsa acesteia, a alertat Poliția, potrivit Știri de Cluj.

Ajunse la domiciliul acesteia, situat la un kilometru și jumătate de cabinet, autoritățile au simțit un puternic miros de benzină și au chemat pompierii. În interior, au descoperit un corp carbonizat, într-o cameră arsă parțial și complet răvășită. Identitatea victimei a fost confirmată ulterior prin autopsie, realizată la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg.

Anchetatorii au stabilit că incendiul ar fi izbucnit pe 29 octombrie 2025, iar toate indiciile conduc către o crimă, principalul suspect fiind Andrei Boila, fiul de 22 de ani al doctoriței, despre care presa locală scrie că ar avea probleme psihice. Tânărul este căutat acum de poliția franceză, care a publicat o fotografie cu el și a lansat un apel către populație.

Andrei Boila, fiul doctoriței

Vestea morții Simonei Boila a produs consternare în comunitatea medicală din Alsacia, dar și printre cei care au cunoscut-o la Cluj. Primarul orașului Molsheim, Laurent Furst, a transmis că „era o femeie caldă și devotată pacienților, iar dispariția ei lasă un gol uriaș”.

Născută în 1969 la Cluj-Napoca, Simona Boila s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000, împreună cu fiul ei, după despărțirea de soț. În Molsheim, și-a construit o carieră respectată, fiind unul dintre cei doi cardiologi activi din localitate, scrie sursa citată.

Autoritățile franceze continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei care a curmat viața unei clujence respectate și dedicate meseriei sale.

