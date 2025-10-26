Doi suspecți au fost reținuți pentru furtul bijuteriilor din Muzeu Luvru. Anchetatorii suspectează că tâlharii aveau complici din interiorul muzeului

Doi suspecți au fost arestați pentru furtul bijuteriilor coroanei din Muzeul Luvru din Paris, potrivit presei franceze. Conform Le Parisien, cei doi bărbați erau originari din suburbia pariziană Seine-Saint-Denis, iar unul dintre ei se pregătea să se îmbarce într-un zbor de la Aeroportul Charles de Gaulle.

Ministrul francez al justiției a recunoscut că protocoalele de securitate „au eșuat”, lăsând țara cu o „imagine teribilă”.

The Telegraph: Anchetatorii suspectează că tâlharii de la Luvru aveau complici printre angajații muzeului

Potrivit unor surse ale publicației, unul dintre paznici ar fi putut transmite infractorilor informații despre sistemul de securitate și a fost în contact cu aceștia cu puțin timp înainte de jaf. Acest lucru explică cum hoții au pătruns silențios în Galeria Apollo, unde erau păstrate bijuteriile regale. Identitatea infractorilor nu a fost încă stabilită.

Ancheta este în plină desfășurare. Sunt implicați peste 100 de anchetatori, iar criminaliștii analizează probe de ADN, amprente și alte urme. Mulți specialiști sunt convinși că prinderea tâlharilor este doar o chestiune de timp, însă acest lucru nu garantează că bijuteriile vor fi găsite. Comorile neprețuite ar fi putut deja să dispară în colecții private.

