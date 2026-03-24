Protest major în Capitală. Sute de mineri din Gorj își strigă nemulțumirile în fața Guvernului

Bianca Dogaru
Aproximativ o mie de mineri din Gorj protestează astăzi în fața Guvernului. Oamenii au venit la București pentru a-și striga nemulțumirile legate de viitorul lor profesional și de lipsa unui contract colectiv de muncă. Manifestația este autorizată până la ora 17:00 și adună angajați de la exploatările din Rovinari și Turceni, dar și susținători din Capitală. 

Principala teamă a minerilor este pierderea locurilor de muncă. Situația este urgentă pentru aproximativ 1.800 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia care au contracte pe perioadă determinată. Pentru aceștia, data de 1 aprilie ar putea reprezenta ultima zi de muncă, dacă autoritățile nu găsesc o soluție rapidă. Reprezentanții companiei admit că negocierile pentru noul contract sunt blocate în acest moment din cauza lipsei bugetului.

Protestatarii solicită premierului Ilie Bolojan să renegocieze condițiile asumate prin PNRR cu Comisia Europeană. Minerii cer ca planul de închidere definitivă a activității miniere, stabilit pentru anul 2030, să fie revizuit.

Cele mai noi

Trimite acest link pe