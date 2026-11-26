Doliu în industria muzicală internațională. Andy Taylor, chitaristul legendarei trupe Duran Duran, a murit miercuri, la vârsta de 65 de ani, după o luptă cu cancerul de prostată.

Vestea tristă a fost anunțată de familia artistului și de colegii săi de trupă, care i-au adus un omagiu emoționant. ”Pentru lume, Andy a fost un chitarist genial, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic. A fost piatra familiei noastre. În ciuda tuturor experiențelor incredibile pe care i le-a adus muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc. Nimic nu l-a făcut mai fericit decât să ne aibă pe toți împreună și, indiferent cât de departe l-a dus muzica, inima lui a fost mereu acasă”, a transmis soția sa, Tracey Taylor, într-un comunicat, potrivit The Hollywood Reporter.

De asemenea, trupa Duran Duran a transmis într-un comunicat: ”Andy a fost acolo chiar de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a ajuns la Birmingham din nord-estul țării cu o chitară și o credință de nezdruncinat în ceea ce putem deveni, a adus muzicii noastre o flacără și o aroganță de neșters. Interpretarea sa a impulsionat cântecele care ne-au purtat în jurul lumii și, cu un spirit sec, egalat doar de perspectiva sa minunată, lipsită de sentimentalism și pragmatică asupra vieții, ne-a ținut cu picioarele pe pământ și a oferit trupei o notă aparte în anii extraordinari care au urmat”.

Cine a fost Andy Taylor

Artistul s-a alăturat grupului în 1980, înainte ca formația să înregistreze albumul de debut omonim din 1981. Taylor a fost chitarist în perioada de apogeu comercial a trupei pe următoarele două albume, Rio și Seven and the Ragged Tiger.

A intrat în Rock & Roll Hall of Fame alături de grup în 2022. Lupta sa cu cancerul l-a împiedicat să participe la ceremonia de inducție, grupul citind în schimb o scrisoare scrisă de Taylor.

Vestea vine la câteva săptămâni după ce trupa a confirmat că bateristul Roger Taylor va părăsi grupul din cauza problemelor continue cu tinitusul.

Trupa a declarat că familia lui Taylor a solicitat ca, în loc de flori, să se facă donații în numele artistului către o organizație axată pe combaterea cancerului de prostată, potrivit sursei citate.