Președintele Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au îndemnat Rusia să evite orice acțiune care ar putea extinde războiul din Ucraina. Cei doi lideri au discutat în Florida și despre conflictul cu Iranul și majorarea cheltuielilor pentru apărare.

Donald Trump și șeful NATO au transmis, miercuri, o declarație comună în care au subliniat necesitatea evitării unei extinderi a conflictului din Ucraina și identificării rapide a unei soluții diplomatice care să pună capăt rapid războiului.

Întâlnirea din Florida a avut loc la o săptămână după summitul de la Shenzhen, unde șeful de la Casa Albă a purtat discuții cu liderul rus Vladimir Putin și cu omologul său chinez, Xi Jinping, pe care i-a descris drept „prieteni”, relatează Reuters.

„Am discutat, de asemenea, despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, extind conflictul, precum și despre importanța găsirii unei soluții pașnice la acest conflict cât mai rapid posibil”, au transmis președintele Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, în declarația comună.

Discuțiile purtate de Trump cu Vladimir Putin în China au provocat reacții negative atât în rândul democraților americani, cât și în Europa. Aliații europeni ai Washingtonului insistă să participe la negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, susținute de administrația americană.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Europa trebuie să fie reprezentată în cadrul negocierilor de pace.

Mark Rutte, care a încercat în repetate rânduri să reducă tensiunile dintre Washington și aliații europeni, a apreciat că întâlnirile dintre liderii marilor puteri nucleare sunt firești.

Războiul cu Iranul și cheltuielile militare, pe agenda discuțiilor dintre Trump și Rutte

Liderul SUA și secretarul general al NATO au abordat și subiectul majorării cheltuielilor pentru apărare, precum și al creșterii investițiilor în domeniul militar în America și în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit declarației comune, războiul din Ucraina și conflictul militar dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, au reprezentat principalele teme ale întâlnirii din Florida.

Întâlnirea a avut loc pe fondul divergențelor tot mai mari dintre administrația Trump și aliații occidentali ai SUA privind bugetele pentru apărare, tarifele comerciale și nivelul sprijinului acordat Washingtonului în războiul împotriva Iranului.