Crește numărul politicienilor trecuți prin PMP și apropiați de Eugen Tomac care sunt numiți într-o funcție de stat importantă. G4Media scrie despre ultima decizie luată de Nicușor Dan: numirea lui Răzvan Nicolae Sebe ca vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Mandatul este pe 8 ani.

Astfel, remarcă G4Media, președintele își continuă planul de a instala în funcții-cheie oameni care să-i sprijine parcursul politic.

PMP, lângă Nicușor Dan în campanie

Iar pentru asta, șeful statului pare că folosește cu precădere structura partidului condus în trecut chiar de consilierul său prezidențial, Eugen Tomac. De promovare pe funcții importante se bucură politicieni din PMP, dar și oameni care i-au susținut candidatura la președinție. Cu pași mici, dar apăsați, se observă că în aparatul Guvernului Luca Niculescu-PSD își fac loc zeci de membri din PMP, care primesc funcții de prefect/subprefect, secretari de stat, șefi de instituții, agenții și deconcentrate.

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Cel mai important semnal l-a dat chiar șefa Partidului Mişcarea Populară. Cătălina Bozianu a fost primul nume care a trecut în echipa de lucru a PSD, fiind învestită în funcția de prefect de Prahova.Bozianu a condus filiala județeană a PMP, apoi a preluat funcția de președinte interimar la nivel național, după ce Eugen Tomac a demisionat. În mandatul 2016-2020 a ajuns deputat în Parlamentul României din partea PMP. De asemenea, a ocupat și câteva funcții administrative – viceprimar și consilier local în Ploiești.

Și „vicele” PMP, Gheorghe Ialomițianu (ex-ministru PDL de Finanțe) a prins un loc în noua schemă gândită de Nicușor Dan – a fost numit subprefect al județului Brașov. Un alt vicepreședinte PMP, Adrian-Mihăiță Todoran, lider al filialei județene Maramureș, a fost promovat subprefect al județului Maramureș. La Suceava, Marian Andronache (nume cu greutate în PMP) a ajuns și el subprefect al județului, în timp ce consilierul local PMP din Suceava, Cristian Timoficiuc, devine secretar de stat în cadrul Guvernului României.

Robert-Eugen Muzsic, și el personaj important în PMP și apropiat de Eugen Tomac, a fost numit subprefect de Hunedoara.