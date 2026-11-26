Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Dumitru Dragomir a relatat că în PNL ar exista un plan prin care o parte dintre liberali își pregătesc plecarea către USR. Fostul deputat consideră că în spatele acestei strategii s-ar afla Florian Coldea și vorbește despre un grup format din membri ai organizației de la Cluj și persoane de la Comunitatea Europeană.

De asemenea, Dumitru Dragomir a criticat deciziile lui Bolojan de a exclude membrii improtanți din partid. În prezent, PNL este împărțit în două tabere, pe fondul tensiunilor dintre Ilie Bolojan și liderii liberali care contestă direcția în care acesta conduce partidul. Printre vocile critice se numără Hubert Thuma și Alina Gorghiu, care au reproșat conducerii partidului modul în care ia deciziile și gestionează relația cu organizațiile locale. Urmărește emisiunea întreagă aici.

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Dumitru Dragomir e de părere că unii dintre liberali se pregătesc să se ducă în USR

Dumitru Dragomir a criticat deciziile lui Ilie Bolojan în privința unor membri ai PNL și a dat ca exemple situațiile lui Hubert Thuma și Alina Gorghiu. Fostul deputat a subliniat că Thuma are sprijinul primarilor din județul Ilfov și că este dificil să mulțumești toate organizațiile locale.

De asemenea, Dragomir a vorbit despre un grup format din membri ai organizației PNL de la Cluj și persoane din zona europeană, care ar urmări o schimbare politică. Acesta l-a indicat pe Florian Coldea drept omul aflat în spatele planului și l-a descris drept „un titan”, despre care a spus că nu ar fi afectat nici de existența unor dosare.

„Bolojan sânge în instalație are pentru că nu cedează. Nu vedeți? Își omoară oameni din partid? Dom’le, îi dai afară pe Thuma și pe Gorghiu… Thuma ține județul Ilfov, are toți primarii. Este foarte greu să-i mulțumești pe toți primarii.

Părerea mea este că e un plan. Este un alt grup, jumătate din grupul de la Cluj și o parte dintre cei de la Comunitatea Europeană, care vor să facă schimbarea, adică să treacă la USR, un partid cu USR. Depinde cum a gândit Coldea (n.r. – planul era înainte să ajungă Bolojan premier). Cert este că el este în spate. Este un om tare, un titan. Și dacă are dosare, ce? Îl doare la bască.” a relatat Dumitru Dragomir.

PNL, împărțit în tabere. Hubert Thuma și Alina Gorghiu, printre contestatarii lui Bolojan

Tensiunile din interiorul PNL s-au accentuat în ultimele luni, pe fondul conflictului dintre Ilie Bolojan și gruparea liberalilor care îi contestă conducerea. La Congresul Extraordinar din iunie 2026, aproximativ 1.000 de liberali au absentat în semn de protest, iar mai mulți lideri s-au poziționat de partea lui Adrian Veștea. Printre aceștia s-au numărat Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode.

Ulterior, conducerea PNL a decis schimbarea președinților mai multor organizații județene, printre care Hubert Thuma, la Ilfov, și Alina Gorghiu, la Argeș. Cei doi nu au fost excluși din partid, însă au pierdut conducerea filialelor.

Disputa cu privire la apropierea PNL de USR a fost adusă în discuție și de Alina Gorghiu. Liberala a vorbit despre proiectul unui pol politic comun PNL-USR. Vezi mai multe detalii despre criticile ei aici.

Cele mai recente tensiuni au izbucnit pe 25 noiembrie 2026, după excluderea senatoarelor Monica Anisie și Nicoleta Pauliuc din grupul parlamentar PNL de la Senat. Un comunicat de protest a fost semnat de 19 parlamentari liberali, printre care și Alina Gorghiu, care au cerut anularea sancțiunilor și au criticat modul în care Ilie Bolojan conduce partidul.

Alianța USR-PNL anunțată chiar de Radu Dinel Miruta

După ce USR și PNL au trecut în opoziție, odată cu învestirea Cabinetului Niculescu, Radu Miruță, prospăt ales numărul 2 al Uniunii Salvați România, a anunțat că cele două formațiuni se pregătesc să se alieze pentru a reveni la guvernare în 2028. Anunțul lui Miruță vine la doar câteva ore după ce Partidul Național Liberal s-a aliniat discursului USR, în ceea ce privește respingerea legii partidelor politice, propusă de AEP.

Radu Miruță, noul prim-vicepreședinte al USR, a declarat că Uniunea Salvați România și Partidul Național Liberal au început deja discuțiile pentru formarea unei alianțe, în vederea candidaturii la alegerile locale și parlamentare din 2028. Potrivit lui Miruță, un astfel de demers reprezintă o „contrapondere” în fața unei eventuale alianțe PSD – AUR.

„S-a discutat și la nivel de conducere între USR și PNL și este foarte limpede că atât timp cât AUR se aliază cu PSD, sau PSD se aliază cu AUR, este nevoie de o contrapondere politică formată între USR și PNL.