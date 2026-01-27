Prima pagină » Actualitate » Doliu în muzica românească. A murit rapperul Nicolae Onea, la 44 de ani. Pentru ce piese era cunoscut

Doliu în muzica românească. A murit rapperul Nicolae Onea, la 44 de ani. Pentru ce piese era cunoscut

27 ian. 2026, 13:14, Actualitate
Doliu în muzica românească. A murit rapperul Nicolae Onea, la 44 de ani. Pentru ce piese era cunoscut

E doliu în muzica românească. Rapperul Nicolae Onea a murit la vârsta de 44 de ani, în Spania, acolo unde era stabilit de mai mult timp, se indică într-un mesaj pe Facebook Marpha Hip Hop.

George Nicolae Onea a fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. El a murit la vârsta de 44 de ani, în urma unui infarct miocardic, se arată într-o postare pe rețelele sociale.

„O veste tristă pentru rap-ul românesc: Ne-a părăsit George Nicolae Onea (44 de ani) a.k.a #Chucho (Ony), fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. Artistul ar fi încetat din viață în urma unui infarct miocardic, în timp ce se afla în Spania, unde era stabilit de o perioadă. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, este mesajul transmis pe pagina Marpha Hip Hop.

Postarea de pe Facebook a strâns sute de reacții. „Respect lui, am crescut pe muzica lui (printre alții). Condoleanțe familiei!”, a comentat cineva. „Chiar zilele astea ascultam din melodiile lui…”, a fost un alt mesaj.

Printre cele mai cunoscute piese ale rapperului amintim: Cu degetu’ pe trăgaci – Memorialu’ Durerii (1997)

  • Suspect no. 1 – Don Baxter & Royală Mare (1999)
  • Soldați zig-zag – Royală Mare (2000)
  • Primul mesaj – Chucho (2005)

Autorul recomandă:

Un faimos lider interlop român a murit în Franța. Costel Țăranu făcuse avere pe străzile Parisului

Recomandarea video

Citește și

IT&C De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
13:03
De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
LIFESTYLE Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere
12:59
Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere
SPORT Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
12:43
Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
SĂNĂTATE Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
12:09
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
TRAGEDIE Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat
11:43
Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O posibilă piesă din puzzle-ul creierului uman ar putea fi în intestine
FLASH NEWS Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate
13:00
Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate
VIDEO Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural
12:57
Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural
TAXE Ce trebuie să știi înainte de a achita taxa pentru buletin. Unde se poate plăti aceasta
12:43
Ce trebuie să știi înainte de a achita taxa pentru buletin. Unde se poate plăti aceasta
TEHNOLOGIE Noutate de la WhatsApp. Aplicația va introduce un abonament lunar pentru eliminarea reclamelor
12:10
Noutate de la WhatsApp. Aplicația va introduce un abonament lunar pentru eliminarea reclamelor
BANI În plină austeritate, economiile românilor cresc ca în basme. Depozitele în lei au crescut în decembrie 2025 până la 266,626 miliarde lei
12:07
În plină austeritate, economiile românilor cresc ca în basme. Depozitele în lei au crescut în decembrie 2025 până la 266,626 miliarde lei
VIDEO Ion Cristoiu: Două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale
12:03
Ion Cristoiu: Două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale

Cele mai noi

Trimite acest link pe