Doliu în muzica românească. A murit rapperul Nicolae Onea, la 44 de ani. Pentru ce piese era cunoscut

E doliu în muzica românească. Rapperul Nicolae Onea a murit la vârsta de 44 de ani, în Spania, acolo unde era stabilit de mai mult timp, se indică într-un mesaj pe Facebook Marpha Hip Hop.

George Nicolae Onea a fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. El a murit la vârsta de 44 de ani, în urma unui infarct miocardic, se arată într-o postare pe rețelele sociale.

„O veste tristă pentru rap-ul românesc: Ne-a părăsit George Nicolae Onea (44 de ani) a.k.a #Chucho (Ony), fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. Artistul ar fi încetat din viață în urma unui infarct miocardic, în timp ce se afla în Spania, unde era stabilit de o perioadă. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, este mesajul transmis pe pagina Marpha Hip Hop.

Postarea de pe Facebook a strâns sute de reacții. „Respect lui, am crescut pe muzica lui (printre alții). Condoleanțe familiei!”, a comentat cineva. „Chiar zilele astea ascultam din melodiile lui…”, a fost un alt mesaj.

Printre cele mai cunoscute piese ale rapperului amintim: Cu degetu’ pe trăgaci – Memorialu’ Durerii (1997)

Suspect no. 1 – Don Baxter & Royală Mare (1999)

Soldați zig-zag – Royală Mare (2000)

Primul mesaj – Chucho (2005)

