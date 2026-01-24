Prima pagină » EXCLUSIV » Un faimos lider interlop român a murit în Franța. Costel Țăranu făcuse avere pe străzile Parisului

Un faimos lider interlop român a murit în Franța. Costel Țăranu făcuse avere pe străzile Parisului

Andrei Dumitrescu
24 ian. 2026, EXCLUSIV
Unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi români, care s-a impus în mediile infracționale încă din perioada comunistă, a murit, joi, la Paris. Costel Țăranu ar fi plecat definitiv din România undeva în cursul anului 1978 și a reușit, cu metodele învățate de la pungașii bulevardieri din București, să se îmbogățească la Paris.

Cunoscut sub numele de Costel Țăranu, bucureșteanul Constantin Vlad avea deja un cazier bogat când a părăsit țara și a ajuns într-un lagăr austriac.

Costel Țăranu și Jean de la Craiova

Surse apropiate lumii interlope au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că Țăranu ar fi plecat în 1978, an în care Nicolae Ceaușescu i-a lăsat pe infractorii care aveau caziere pline să plece în Europa, în condițiile în care Austria trecea printr-un declin demografic și avea nevoie de forță de muncă.

Costel Țăranu, alături de Giovanni Becali

Sursele citate au precizat că, din Austria, bărbatul a fugit în Franța și s-a stabilit în capitală. De altfel, așa a și fost cunoscut: Costel Țăranu de la Paris.

În Franța, românul ar fi făcut avere prin metoda „șmen” pe care a deprins-o la București. Acesta avea la vânzare pietre prețioase și monede din aur (cocoșei). După ce arăta clienților piesele originale, șmenarul român le dădea, la finalul tranzacției, piese identice, dar fără valoare.

Liderul interop a fost un apropiat al lui Giovanni Becali

Liderul interlop ar fi reușit să adune o avere importantă, care i-ar fi permis să piardă sume mari în cazinourile pariziene. Potrivit fotografiilor pe care acesta le-a publicat pe diferite platforme de socializare, Costel Țăranu era un apropiat al lui Giovanni Becali, iar la masa lui au cântat lăutari celebri, ca Adrian Minune, Florin Salam, Jean de la Craiova sau Sorinel Puștiu.

Costel Țăranu, la o petrecere, alături de Adrian Minune

Costel Țăranu a murit, joi, la Paris, la câteva zile după ce împlinise 74 de ani și urmează să fie înmormântat în Franța.

În iarna lui 2024, un alt membru marcant al lumii interlope românești a murit în Franța.

Este vorba despre Vasile Pipa, supranumit și „regele de la Nisa”, care, la fel ca și Costel Țăranu, a plecat în Austria în 1978.

În tinerețe, Pipa a fost unul dintre cei mai bogați infractori români și un apropiat al familiei Becali.

