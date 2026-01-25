Prima pagină » Actualitate » Doliu în muzica românească: compozitorul Dan Bălan s-a stins din viață

25 ian. 2026, 15:51, Actualitate
Foto: Facebook.

Compozitorul și profesorul Dan Bălan a încetat din viață, informația a fost făcută publică duminică de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), pe pagina de Facebook.

Dan Bălan s-a format la Liceul de Muzică „George Enescu”, apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, unde a studiat sub îndrumarea unor personalități marcante ale muzicii românești, precum Myriam Marbe și Tiberiu Olah. De-a lungul carierei, a activat în domenii precum creația muzicală, dirijatul și cercetarea artistică. Specializările urmate atât în țară, cât și în străinătate au conturat un parcurs profesional axat pe muzica contemporană, muzica de scenă și pedagogia muzicală, se arată într-un comunicat al UCMR.

„Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunţă cu profund regret, încetarea din viaţă a compozitorului şi pedagogului Dan Bălan, membru activ al comunităţii muzicale româneşti contemporane. Din anul 1990 şi până în prezent, a deţinut funcţia de coordonator al Subsecţiei Didactice a UCMR”, menţionează sursa citată.

Lucrările sale muzicale și activitate editorială

De-a lungul timpului, Dan Bălan a semnat creații de muzică corală, cameră, lieduri, muzică pentru balet și teatru, piese destinate copiilor, precum și lucrări pentru pian. În paralel cu activitatea componistică, a publicat studii și volume de specialitate și a fost implicat constant în proiecte educaționale și de cercetare interdisciplinară. A contribuit, în calitate de coautor, la lucrări de referință precum Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România (1999), Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România (2000), Arta muzicii – de la creaţie la educaţie (2004), Dascăli de ieri şi de azi (2014) și Păpuşari, regizori, profesori (2015). Totodată, el a inițiat revista” Studii, sinteze, comunicări” a catedrei de Expresie Vocală şi Corporală din cadrul Facultății de Teatru a UNATC, notează Agerpres.

O zonă importantă a activității sale artistice a fost teatrul de păpuși, domeniu în care a avut colaborări muzicale apreciate cu Teatrul Ţăndărică din Bucureşti și cu Teatrul de PăpuşiCăluţul de mare” din Constanţa.

Dan Bălan a desfășurat o activitate îndelungată în învățământul universitar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde a avut un rol esențial în formarea mai multor generații de artiști.

