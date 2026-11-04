Surse: Influencerul Iulian Demeter, printre cei cercetați în operațiunea Jupiter

Operațiunea Jupiter continuă și miercuri. Autoritățile desfășoară 346 de percheziții la nivel național, după ce marți s-au desfășurat alte 304 percheziții în mai multe județe din România.

Polițiștii desfășoară 87 de acțiuni în dosare care vizează infracțiuni economice, informatice și silvice, dar și furturi, tâlhării și proxenetism. Prejudiciul estimat depășește 26,6 milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare Gândul, printre cei vizați și cercetați în această operațiune mamut se numără și influencerul Iulian Demeter. Acesta este un cunoscut pe rețelele sociale, unde vorbește despre investiții, antreprenoriat și piața imobiliară.

Cine e Iulian Demeter

Dacă acum Iulian Demeter e un cunoscut influencer pe rețelele sociale, cu aproape 200.000 de următori, acesta a intrat în atenția publicului în urmă cu mai bine de zece ani, când era manechin. Demeter a devenit cunoscut după ce a devenit amantul Sylviei (soția lui Andrei Ștefănescu la acea vreme), fiind și cel care a dus la divorțul dintre cântăreață și solistul trupei Alb Negru. Mai apoi, Iulian Demeter s-a căsătorit cu Ana Maria Rusu, fiica fratelui primarului de atunci al comunei Tărtășești.

În prezent, Demeter este om de afaceri, activ în domeniul construcțiilor și al dezvoltării imobiliare, iar pe rețelele sociale vorbește despre investiții, antreprenoriat și piața imobiliară.

Operațiunea Jupiter 6 – ziua a treia: 346 de percheziții în toată țara.

”Astăzi, 4 noiembrie 2026, polițiștii, sub coordonarea procurorilor, desfășoară 87 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 346 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe din țară.Acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Dosarele penale vizează infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, spălare a banilor, delapidare, înșelăciune, fals, abuz în serviciu, infracțiuni informatice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, proxenetism, tâlhărie, furt calificat și infracțiuni silvice, precum și alte fapte prevăzute de legea penală. Prejudiciul stabilit până în prezent depășește 26,6 milioane de lei. În cadrul operațiunii sunt puse în executare și mandate de aducere, fiind dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și valori identificate în dosarele penale.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciilor. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție”, transmite Parchetul General pe 4 noiembrie 2026, conform unei postări pe Facebook.