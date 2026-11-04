Operațiunea Jupiter continuă. Polițiștii desfășoară 346 de percheziții la nivel național, astăzi

Operațiunea Jupiter continuă. Miercuri, 4 noiembrie, autoritățile desfășoară 346 de percheziții la nivel național. Au fost puse în derulare 87 de acțiuni operative. Vă reamintim că, ieri, s-au desfășurat alte 304 percheziții în mai multe județe din România.

Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 346 de percheziții în București și mai multe județe. Polițiștii desfășoară 87 de acțiuni în dosare care vizează infracțiuni economice, informatice și silvice, dar și furturi, tâlhării și proxenetism. Prejudiciul estimat depășește 26,6 milioane de lei.

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„Operațiunea Jupiter 6 – ziua a treia: 346 de percheziții în toată țara.

Astăzi, 4 noiembrie 2026, polițiștii, sub coordonarea procurorilor, desfășoară 87 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 346 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe din țară.

Acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Dosarele penale vizează infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, spălare a banilor, delapidare, înșelăciune, fals, abuz în serviciu, infracțiuni informatice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, proxenetism, tâlhărie, furt calificat și infracțiuni silvice, precum și alte fapte prevăzute de legea penală. Prejudiciul stabilit până în prezent depășește 26,6 milioane de lei.

În cadrul operațiunii sunt puse în executare și mandate de aducere, fiind dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și valori identificate în dosarele penale.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciilor. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție”, transmite Parchetul General pe 4 noiembrie 2026, conform unei postări pe Facebook.

Alte 304 percheziții desfășurate în urmă cu o zi

De altfel, 304 percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter s-au desfășurat și în cursul zilei de marți, 3 noiembrie. Dosarele vizează infracțiuni economice, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și corupție, dar și încălcări ale legislației privind armele și exploatarea forestieră. Autoritățile urmăresc recuperarea prejudiciilor. Vezi AICI ce transmite Poliția Română.

Totodată, percheziții s-au desfășurat și la Spitalul Județean Botoșani. Angajații ar fi sustras medicamente cu regim special și le-ar fi trecut fictiv în fișele pacienților de la Urgențe. Anchetatorii suspectează și pontaje false, prin care personalul ar fi încasat bani pentru zile în care nu a lucrat. Detaliile sunt AICI.