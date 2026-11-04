Prima pagină » Actualitate » Operațiunea Jupiter continuă. Polițiștii desfășoară 346 de percheziții la nivel național, astăzi

Operațiunea Jupiter continuă. Polițiștii desfășoară 346 de percheziții la nivel național, astăzi

Operațiunea Jupiter continuă. Polițiștii desfășoară 346 de percheziții la nivel național, astăzi
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Operațiunea Jupiter continuă. Miercuri, 4 noiembrie, autoritățile desfășoară 346 de percheziții la nivel național. Au fost puse în derulare 87 de acțiuni operative. Vă reamintim că, ieri, s-au desfășurat alte 304 percheziții în mai multe județe din România.

Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 346 de percheziții în București și mai multe județe. Polițiștii desfășoară 87 de acțiuni în dosare care vizează infracțiuni economice, informatice și silvice, dar și furturi, tâlhării și proxenetism. Prejudiciul estimat depășește 26,6 milioane de lei.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

Vezi rezultate

Loading ...

Operațiunea Jupiter

„Operațiunea Jupiter 6 – ziua a treia: 346 de percheziții în toată țara.

Astăzi, 4 noiembrie 2026, polițiștii, sub coordonarea procurorilor, desfășoară 87 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 346 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe din țară.

Acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Dosarele penale vizează infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, spălare a banilor, delapidare, înșelăciune, fals, abuz în serviciu, infracțiuni informatice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, proxenetism, tâlhărie, furt calificat și infracțiuni silvice, precum și alte fapte prevăzute de legea penală. Prejudiciul stabilit până în prezent depășește 26,6 milioane de lei.

În cadrul operațiunii sunt puse în executare și mandate de aducere, fiind dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și valori identificate în dosarele penale.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciilor. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție”, transmite Parchetul General pe 4 noiembrie 2026, conform unei postări pe Facebook.

Alte 304 percheziții desfășurate în urmă cu o zi

De altfel, 304 percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter s-au desfășurat și în cursul zilei de marți, 3 noiembrie. Dosarele vizează infracțiuni economice, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și corupție, dar și încălcări ale legislației privind armele și exploatarea forestieră. Autoritățile urmăresc recuperarea prejudiciilor. Vezi AICI ce transmite Poliția Română.

Totodată, percheziții s-au desfășurat și la Spitalul Județean Botoșani. Angajații ar fi sustras medicamente cu regim special și le-ar fi trecut fictiv în fișele pacienților de la Urgențe. Anchetatorii suspectează și pontaje false, prin care personalul ar fi încasat bani pentru zile în care nu a lucrat. Detaliile sunt AICI.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei: Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I)
10:55
Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei: Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I)
REACȚIE Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
10:25
Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
ALEGERI ÎN SUA Efect imediat pe burse după alegerile din SUA: dolarul, în cădere liberă. Moneda americană s-a depreciat față de principalele valute
10:19
Efect imediat pe burse după alegerile din SUA: dolarul, în cădere liberă. Moneda americană s-a depreciat față de principalele valute
FLASH NEWS Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie
10:15
Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie
INCIDENT Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor
09:33
Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor
ATAC Petrișor Peiu critică politicile energetice promovate în România. „Guvernul nostru și-a ucis de pomană industria”
09:20
Petrișor Peiu critică politicile energetice promovate în România. „Guvernul nostru și-a ucis de pomană industria”
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Click
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Digi24
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă
Cancan.ro
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat furculița?
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
PERICOL Ce a pățit o studentă din Iași, după ce și-a cumpărat lentile de contact la doar 30 lei, de pe Temu
11:10
Ce a pățit o studentă din Iași, după ce și-a cumpărat lentile de contact la doar 30 lei, de pe Temu
ALEGERI ÎN SUA Democratul Abdul El-Sayed este primul senator musulman din istoria SUA. Democratul revendică victoria în cursa pentru Senat în Michigan
10:40
Democratul Abdul El-Sayed este primul senator musulman din istoria SUA. Democratul revendică victoria în cursa pentru Senat în Michigan
Gândul de Vreme În ce zone continuă ploile și unde apare, în sfârșit, soarele. Date de ultimă oră de la ANM
10:29
În ce zone continuă ploile și unde apare, în sfârșit, soarele. Date de ultimă oră de la ANM
ALEGERI ÎN SUA Adam Hamilton scrie istorie în Kansas. Pastorul democrat l-a învins pe republicanul Roger Marshall și a pus capăt dominației de 94 de ani a Partidului Republican în alegerile pentru Senatul SUA
10:20
Adam Hamilton scrie istorie în Kansas. Pastorul democrat l-a învins pe republicanul Roger Marshall și a pus capăt dominației de 94 de ani a Partidului Republican în alegerile pentru Senatul SUA
ANALIZA de 10 Calcule cinice la Moscova. Capcana în care riscă să cadă Europa și negocierile Trump-Putin
10:00
Calcule cinice la Moscova. Capcana în care riscă să cadă Europa și negocierile Trump-Putin
ALEGERI Premierele istorice ale alegerilor din Statele Unite. Ce „grup divers“ de oameni intră în Congresul american
09:57
Premierele istorice ale alegerilor din Statele Unite. Ce „grup divers“ de oameni intră în Congresul american

Cele mai noi

Trimite acest link pe