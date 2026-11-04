Ce a pățit o studentă din Iași, după ce și-a cumpărat lentile de contact la doar 30 lei, de pe Temu

O studentă din Iași a fost la un pas să rămână fără vedere după ce și-a cumpărat lentile colorate de pe Temu. Tânăra a ajuns la spital, iar medicii au descoperit bacterii periculoase în produsul ieftin de pe site-ul chinezesc, scrie bzi.ro.

Studenta de 20 de ani din Iași a ajuns de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, după ce a folosit o pereche de lentile de contact colorate cumpărate de pe Temu.

Ea dorea să facă fotografii speciale de Halloween, dar la scurt timp vederea i s-a deteriorat rapid.

La un moment dat, fata a început să vadă doar umbre. Medicii oftalmologi au intervenit rapid, descoperind o infecție oculară severă cauzată de lentilele respective.

Ochii tinerei erau „atacați”, practic, de bacteriile periculoase Acinetobacter și Klebsiella.

Intervenția promptă și tratamentul rapid a făcut ca tânăra să nu-și piardă vederea, dar ea a rămas cu leziuni la nivelul ochilor.

Medicii avertizează că lentilele de contact cumpărate de pe internet, fără recomandare și verificări medicale, pot duce la pierderea vederii, în cel mai rău caz.

După ce și-a scos lentilele de pe Temu, tânăra a început să vadă în ceață, apoi doar umbre.

Halloween petrecut la spital

Totul a pornit de la dorința studentei de a face fotografii deosebite de Halloween. Ea a comandat de pe Temu produsul respectiv, lentile de contact albastre, pentru care a plătit doar 30 de lei.

Le-a purtat 3-4 ore, timp în care nu a simțit niciun disconfort ocular. Ulterior, fata a început să vadă „blurat” și vederea i s-a deteriorat grav a doua zi, a povestit aceasta.

După ce a folosit picăturile de ochi de la farmacie, tânăra a crezut că o să scape de problemă, dar situația s-a agravat.

În cele din urmă a ajuns la spital. „M-am speriat foarte tare”, a spus tânăra, a cărei mamă s-a rugat la Dumnezeu să-i redea vederea: „Nu vedea deloc”.

Ce au găsit medicii în ochii tinerei

Medicii au intervenit de urgență, joi seara, 29 octombrie. Potrivit prof. univ. dr. Camelia Bogdănici, medic primar oftalmolog și șefa Secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, tânăra pacientă avea o infecție extrem de gravă și nu putea distinge nici măcar primul rând de pe panoul utilizat pentru verificarea acuității vizuale.

Specialiștii au analizat de urgență și lentilele respective, în care au găsit două bacterii periculoase, Acinetobacter și Klebsiella.

Tratamentul antibiotic a fost început imediat, iar medicii au recoltat și secreție conjunctivală. Medicii avertizează că achiziționarea lentilelor de contact fără recomandare și fără o evaluare de specialitate poate duce la riscuri uriașe pentru vedere.

Mai mult, recomandarea lentilelor de către specialiști va fi însoțită mereu de instruirea pacientului cu privire la igienă și manipulare.

Cum se simte acum studenta de 20 de ani

Studenta și-a recăpătat vederea, dar corneea a fost grav afectată. Evoluția putea fi mai dramatică, dacă fata ajungea mai târziu la medic.

Prof. univ. dr. Camelia Bogdănici vorbește despre un rezultate bacteriologic foarte sever. În unele cazuri, se ajunge chiar și la transplant de cornee!

Din fericire, tratamentul administrat rapid de medici a salvat vederea fetei de 20 de ani.

Cazul studentei ieșene care a ajuns de urgență la spital arată cât de riscantă poate fi o achiziție la întâmplare a unui instrument medical, până la urmă și de ce lentilele de contact trebuie cumpărate și folosite doar la recomandarea specialiștilor oftalmologi.