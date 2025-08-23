Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării

Donald Trump l-a demis pe șeful Agenției de Informații a Apărării din SUA, relatează Reuters, citând surse sub protecția anonimatului. Generalul-locotenent Jeffrey Kruse nu este singurul aflat în această situație. Trump a mai demis alți doi comandanți militari de rang înalt, respectiv șefului rezervelor navale americane și a comandantului Comandamentului Naval Special de Război.

Ultima măsură luată de Administrația Trump este demiterea mai multor înalți funcționari ai Pentagonului. Celor trei oficiali nu li s-a adus la cunoștință și motivul pentru care au fost demiși de președinte.

Este posibil ca motivul eliberării din funcție a șefului Agenției de Informații a Apărării a SUA să aibă legătură cu un eveniment petrecut recent.

Anume acela că entitatea condusă de Krause a făcut o evaluare preliminară, acum 2 luni, cu privire la atacurile SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene. Iar ceea ce a comunicat agenția contrazicea spusele președintelui Trump, cum că instalațiile ar fi fost distruse „complet”.

Printre oficialii eliberați din funcție se află și generalul Timothy Haugh, fost director al Agenției Naționale de Securitate.

În februarie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a demis pe generalul C.Q. Brown, președintele Comitetului șefilor de stat major, și pe alți cinci amirali și generali, în cadrul unei reorganizări a conducerii militare americane.

Aceia care privesc de pe margine ar putea ajunge la concluzia că demiterile ar putea fi un semnal de alarmă în rândul funcționarilor SUA din domeniul informațiilor că ar trebui să fie mai prudenți atunci când emit concluzii care contravin intereselor lui Trump.

