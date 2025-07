Președintele american Donald Trump a fost primit cu huiduieli la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, disputată duminică în apropiere de New York, între Paris Saint-Germain și Chelsea Londra. Deși a urcat pe podium pentru a înmâna trofeul și medaliile, Trump a fost intens huiduit de o parte a celor peste 81.000 de spectatori.

Prezență cu ecou la finala Cupei Mondiale a Cluburilor. Președintele SUA, Donald Trump, a asistat duminică, pe stadionul MetLife din New Jersey, la victoria clară a celor de la Chelsea Londra în fața lui Paris Saint-Germain, scor 3-0. Evenimentul a fost marcat nu doar de performanța sportivă, ci și de reacțiile controversate generate de participarea politicianului republican.

Potrivit The Guardian, Trump a fost întâmpinat inițial cu aplauze la sosirea pe stadion, însă atmosfera s-a schimbat brusc în timpul intonării imnului american, când imaginea sa și a soției sale Melania a fost proiectată pe ecranele uriașe ale arenei. Huiduielile puternice din tribune au determinat operatorii TV să schimbe rapid unghiul de filmare.

🚨BREAKING: Loud boos ERUPT the moment Donald Trump appears on the Jumbotron during the National Anthem at the World Cup Final. The camera cut away almost instantly. The world is watching and MAGA is crumbling. pic.twitter.com/d18apcplYQ

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 13, 2025